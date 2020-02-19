Белорусы в соцсетях высмеивают «Табакерки»2
- 19.02.2020, 15:31
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Люди бурно отреагировали на новость о том, что в этих киосках будут продавать талоны на проезд.
После новости о том, что киоски «Минсктранса» заменят «Табакерками» и там будут продавать талоны на проезд, люди стали шутить в соцсетях, пишет tut.by. А как вы думаете, что еще можно было бы продавать в таких киосках?
Напомним, на днях руководство филиала «Минсктранса» заявило, что сеть их киосков уменьшится. К концу года останется около 25 точек продаж, из них 10 касс «Минсктранса» — в подземных переходах станций метро.
Талоны на проезд в общественном транспорте уже есть в «Табакерках». Прорабатывается вопрос, чтобы там не только продавали разовые билеты, но и пополняли проездные БСК.
В соцсетях люди бурно отреагировали на эту новость и стали шутить о лучших местах для «Табакерок» и о том, что там надо продавать.
Аўта_«Табакерка»_зак— Тэлеканал Белсат (@Belsat_TV) February 13, 2020
via Максим Деревнюк pic.twitter.com/9p6vJ8rQpM
Табакерка is new Евроопт— Трэцяя лінія (@metro_3d_line) February 15, 2020
сацыяльны кантракт перагледжаны і, ў выніку, дапоўнены. цяпер гэта чарка, шкварка, табакерка.— Юра (@yurzmg) February 15, 2020
Вы будете удивлены, но это карта табакерок Минска: pic.twitter.com/8NjWLIiSSt— Pardon My Estonian (@Paznjak) February 18, 2020
смешновато pic.twitter.com/fKqHcN7yoQ— Мінскае метро (@MinskMetroNet) February 15, 2020
Городские поликлиники решили убрать. Медицинское обслуживание населения будет проходить в "Табакерках".— танцующие руины (@daphnis_nerii) February 14, 2020
В скором времени в "Табакерках" можно будет оплатить коммунальные услуги и положить 5 рублей на мобильный телефон— Evgeny Kriskévich (@EKriskevich) February 14, 2020