Белорусы в соцсетях высмеивают «Табакерки» 2 19.02.2020, 15:31

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Люди бурно отреагировали на новость о том, что в этих киосках будут продавать талоны на проезд.

После новости о том, что киоски «Минсктранса» заменят «Табакерками» и там будут продавать талоны на проезд, люди стали шутить в соцсетях, пишет tut.by. А как вы думаете, что еще можно было бы продавать в таких киосках?

Напомним, на днях руководство филиала «Минсктранса» заявило, что сеть их киосков уменьшится. К концу года останется около 25 точек продаж, из них 10 касс «Минсктранса» — в подземных переходах станций метро.

Талоны на проезд в общественном транспорте уже есть в «Табакерках». Прорабатывается вопрос, чтобы там не только продавали разовые билеты, но и пополняли проездные БСК.

В соцсетях люди бурно отреагировали на эту новость и стали шутить о лучших местах для «Табакерок» и о том, что там надо продавать.