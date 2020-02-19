Руководителей Минска и областей собрали на военные сборы 19 19.02.2020, 22:00

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Фото: mil.by

Сборы проходят в Витебской области.

Согласно плану подготовки Вооруженных Сил Беларуси, 19 февраля на полигоне Лосвидо (Городокский район Витебской области) проводится сбор с участием руководителей белорусских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В сборах на полигоне Лосвидо среди прочих участвуют председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также их заместители.

Сборы проходят для повышения уровня индивидуальной подготовки руководства областных и Минского городского исполкомов по вопросам военной безопасности и обороны государства.

Во время сборов планируется ознакомить чиновников с основными тенденциями развития военно-политической обстановки вокруг Беларуси, ролью и местом территориальной обороны в современных вооруженных конфликтах, с основами применения территориальных войск.

Также им продемонстрируют вооружение, особенности размещения и порядок действий формирований территориальных войск, оценят деятельность органов власти в совершенствовании территориальной обороны в 2019 году.