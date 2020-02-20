Пятрас Ауштравичюс: БелАЭС — угроза под границами Литвы 1 20.02.2020, 17:13

Пятрас Ауштравичюс

Cегодня для литовцев и белорусов стал актуален лозунг «за нашу и вашу безопасность».

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштравичюс выступил во время первого съезда «Движения против Островецкой АЭС». В своей речи евродепутат от Литвы назвал БелАЭС новой угрозой рядом с границами Литвы, сообщает корреспондент Сharter97.org в Вильнюcе.

Пятрас Ауштравичюс рассказал о декларации движения, в которой обозначены его цели. Основная из них — закрытие Островецкой АЭС. «Эта станция небезопасна и представляет угрозу человеческим жизням», — заявил литовский евродепутат. В декларации движение также указывает, что БелАЭС — это вызов Евросоюзу и его безопасности, поэтому ЕС должен ответить и принять конкретные действия, направленные против причастных к строительству Островецкой АЭС российских и белорусских ведомств. Еще одна цель движения — добиться законодательного запрета импорта электроэнергии с БелАЭС на рынки стран Евросоюза.

«Литве нужно принять превентивные меры по возмещению ущерба, который может нанести станция. Эти правовые решения необходимо принимать уже сейчас», — добавил Пятрас Ауштравичюс.

Евродепутат от Литвы вспомнил о временах Великого княжества Литовского, которое объединяло территории современных Литвы и Беларуси. «В ВКЛ существовал лозунг — "за нашу и вашу свободу". Сейчас этот лозунг принимает иное значение — за нашу и вашу безопасность», — сказал Ауштравичюс. 15 февраля в Сейме Литвы прошел первый съезд «Движения против Островецкой АЭС». Во время съезда был утвержден текст петиции к Европарламенту, сбор подписей под которой будет продолжаться до 20 апреля. 26 апреля — в день годовщины взрыва на Чернобыльской АЭС — петицию представят Европарламенту.