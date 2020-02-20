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С чем столкнулась семья из Пинска после шквала публикаций о заражении ребенка ВИЧ

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  • 20.02.2020, 18:25
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С чем столкнулась семья из Пинска после шквала публикаций о заражении ребенка ВИЧ
Фото: Павел Гузич/onliner.by

«Маму называли алкоголичкой».

Светлане Дыдышко, маме Мирославы, не дозвониться. Их история в Беларуси произвела эффект разорвавшейся бомбы: в здоровой семье у малышки нашли ВИЧ-инфекцию, пишет media-polesye.by.

О зараженной ВИЧ Мирославе Дыдышко теперь знают все, кто хоть краем глаза следит за новостной лентой. Пустую кроватку малышки фотографировали и снимали на видео. В квартире сменяли друг друга журналисты.

Новость прогремела на всю Беларусь: публикации на самых популярных информационных порталах, сюжеты на телеканалах, видео на Ютюбе.

Сестра Светланы, Екатерина, отмечает, что сейчас они не хотят ничего, кроме справедливости:

- Сейчас работаем только со Следственным комитетом. Отозвалась прокуратура.

Екатерина поясняет, что муж Светланы обращался за помощью в Пинскую межрайонную прокуратуру, но им отказали. 17 февраля семье пообещали, что сотрудник, который не принял заявление, будет наказан.

В новостных публикациях появились фотографии детей семьи Дыдышко, в том числе 11-месячной Мирославы. Родители решились сделать историю максимально гласной. Екатерина говорит, что к проблеме семьи многие отнеслись с сочувствием:

- В школе поддерживают. Звонили учителя, социальные педагоги. Предлагают помощь.

Историю Мирославы активно обсуждали читатели новостных порталов. Мысли высказали разные: от недовольства медицинским обслуживанием до предположений, как могло произойти заражение.

- Такого в комментариях написали! Мы просто в шоке, – продолжает Екатерина, предлагали тест на отцовство сделать. Предполагали, что ребёнка подменили. Но они же все (пятеро детей Дыдышко. - Прим. ред.), как под копирку.

Сестра говорит, что семья готова пройти любые тесты пройдём. Комментаторы говорят, что мама Мирославы опухшая. Выглядит, как алкоголичка. - Ну, так вы подумайте, через что она прошла. Света за этот месяц поседела. Вся седая. Она ночами не спит, плачет - рассказывает Екатерина.

С семьёй Дыдышко связывались эксперты. В разговоре с родителями обсуждали, как могло произойти заражение. Расспрашивали, кто приходил домой, есть ли проблемы с алкоголем. Семья готова предоставить список всех, кто приходил. Близкие пройдут необходимые обследования.

Екатерина говорит, что часто звонят и пишут простые люди. Предлагают помощь, в том числе и финансовую. Но Светлана отказывается.

По словам родственницы, недавно Мирославе делали магнитно-резонансную томографию. Врачи говорят, что у ребёнка сейчас высокая вирусная нагрузка - большое количество ВИЧ в крови:

- Думают, что у неё могут гореть легкие… Ждём результатов обследования.


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