Bloomberg: Турция просит у США средства ПВО против российских ВКС 11 20.02.2020, 19:27

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Зенинтно-ракетый комплекс Patriot

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Турция намерена с помощью американских средств ПВО прикрыть свою авиацию от российских самолетов.

Турция обратилась к США с просьбой предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для прикрытия своих войск в сирийской провинции Идлиб, сообщает Bloomberg (перевод - РБК) со ссылкой на слова высокопоставленного турецкого чиновника. ЗРК должны сдержать возможную поддержку сирийских войск со стороны российской авиации.

Как пишет Bloomberg, установка комплексов Patriot, способных действовать против российской авиации, позволит турецким ВВС «наказать» подконтрольные Башару Асаду подразделения, ведущие наступление в Идлибе. За последние три недели порядка 14 турецких военнослужащих погибли в Сирии из-за обстрелов со стороны армии официального Дамаска.

«Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — говорил 12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сейчас, по словам источника Bloomberg, Турция намерена провести наступление на позиции сирийской армии для того, чтобы защитить союзные силы боевиков и вооруженной оппозиции в Идлибе. Сейчас там, по официальным данным, остаются порядка 40 тыс. повстанцев и 20 тыс. экстремистов, связанных с террористическими группировками.

Две зенитные батареи могут быть развернуты на границе с Сирией, в провинции Хатай. По словам собеседника агентства, на прошлой неделе запрос о предоставлении Турции комплексов ЗРК Patriot Анкара направила спецпредставителю США по Сирии Джеймсу Джеффри, ответ на него турецкие власти еще не получили.