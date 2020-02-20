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Белорусский футболист опережает Месси и Салаха в гонке за «Золотую бутсу»

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  • 20.02.2020, 20:16
Белорусский футболист опережает Месси и Салаха в гонке за «Золотую бутсу»
Илья Шкурин

«Золотая бутса» — одна из самых престижных футбольных наград в европейском футболе.

За ней ежегодно выстраивается очередь из супер бомбардиров топовых чемпионатов. Ранее для того, чтобы взять желанную награду, футболистам хватало и 30 голов за сезон, но два всем известных инопланетянина немного подвинули эту планку и вывели новые стандарты получения вожделенного приза, пишет «Трибуна».

Гонка на данный момент далека от своей развязки, несмотря на то, что форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (стиль именно этого форварда, с его же слов, пытается копировать Илья Шкурин) в последнее время демонстрирует отличную результативность, постепенно отрываясь от преследующих его оппонентов.

Особенно приятно видеть в компании именитых форвардов белорусского нападающего Илью Шкурина. А вдвойне приятно наблюдать как позади него выстроились такие футболисты как Лионель Месси и Мохамед Салах. На данный момент нападающий ЦСКА даёт этим звездам мирового футбола прикурить.

Как же начисляются баллы в бомбардирской гонке?

Рейтинг "Золотой бутсы" опирается на количество голов в национальных первенствах, помноженное на коэффициент конкретной лиги. Тот, в свою очередь, зависит от места лиги в рейтинге УЕФА. Пять сильнейших чемпионатов имеют коэффициент 2, следующие чемпионаты - коэффициент 1,5, лиги слабее - коэффициент 1.


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