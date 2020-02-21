В Беларуси пересмотрели список работ, которые могут выполнять подростки до 16 лет 2 21.02.2020, 8:28

Иллюстрационное фото tut.by

Изменения начнут действовать с 22 февраля.

Власти пересмотрели список легких видов работ, которые могут выполнять подростки от 14 до 16 лет. В него добавили такую возможность заработка для школьников, как модельная деятельность. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда № 5 от 20 января.

В перечень легких видов работ, которые могут выполнять подростки от 14 до 16 лет, добавили такой пункт, как модельная деятельность. Под ней подразумеваются кастинг, позирование, фото-, видеосъемка, дефиле, примерка, репетиция, демонстрация, предпоказ и показ одежды (причесок, аксессуаров и другого), эксперименты по созданию новых моделей одежды (моделей причесок, аксессуаров).

Изменения начнут действовать с 22 февраля.

Сейчас подростки от 14 до 16 лет могут выполнять в том числе сельскохозяйственные работы по выращиванию и уходу растений; работы по озеленению; выдавать в прокат спортинвентарь, диски, видеокассеты (но без принятия выручки); принимать и выдавать одежду в гардеробе; заниматься расклейкой объявлений.

Подростки от 14 до 16 лет также могут работать внештатными корреспондентами средств массовой информации. Им разрешены некоторые строительные и ремонтно-строительные работы, но они не должны быть, к примеру, связаны с эксплуатацией оборудования, машин и механизмов, применением электромеханического и пневматического инструмента.

Возможна также работа с использованием персонального компьютера, в том числе набор и оформление текстов, создание электронных презентаций и таблиц, разработка и оформление веб-сайтов, образовательных, игровых компьютерных программ. Им также разрешены работы по оказанию услуг по уборке территорий, квартир, сортировке, доставке почтовых отправлений, печатных средств массовой информации, оформлению помещений для проведения торжественных мероприятий, услуг флориста, курьерских услуг.