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Белорус Егор Герасимов сенсационно обыграл десятую ракетку мира

  • 21.02.2020, 8:49
Белорус Егор Герасимов сенсационно обыграл десятую ракетку мира
Егор Герасимов

Наш теннисист вышел в четвертьфинал турнира АТП в Марселе.

Белорус Егор Герасимов (72 АТП) вышел в четвертьфинал турнира категории "АТП 250" в Марселе. В матче 1/8 финала он сенсационно обыграл десятую ракетку мира из Бельгии Давида Гоффена — 6:4, 7:6, сообщает pressball.by.

Герасимов впервые в карьере взял верх над теннисистом из топ-10 мирового рейтинга.

Давид Гоффен (Бельгия, 10) — Егор Герасимов (Беларусь, 72) — 4:6, 6:7 (5)

Следующим соперником Герасимова станет 19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (18).


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