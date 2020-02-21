На парламентских выборах в Иране может победить оппозиция 2 21.02.2020, 10:21

Совет стражей конституции отклонил кандидатуры 75% кандидатов, поддерживающих президента Роухани.

Утром в пятницу, 21 февраля, В Иране начались парламентские выборы. На 290 депутатских мандатов претендуют более 7000 кандидатов. По данным различных прогнозов, у оппозиционного лагеря хорошие шансы выиграть выборы после того, как Совет стражей конституции отклонил кандидатуры 75 процентов умеренных кандидатов, поддерживающих действующего президента Хасана Роухани, сообщает dw.com.

Коалиция консерваторов и сторонников жесткого курса во главе с бывшим шефом иранской полиции Мохаммадом Багером Галибафом может получить 30 наиболее политически значимых мест в Тегеране. Галибаф был мэром иранской столицы с 2005 по 2017 год.

Избирательные участки в Иране открыты с 8.00 до 18.00 по местному времени, однако в крупных городах время их работы может быть продлено до полуночи. Правом голоса в стране обладают 58 из 83 миллионов. На выборах ожидается невысокая явка. По данным опросов, большинство иранцев полагают, что парламент - независимо от его состава - не в состоянии решить политические и экономические проблемы в стране, сообщает агентство dpa.

Депутатов иранского парламента выбирают на четырехлетний срок. Для участия в выборах кандидаты должны быть допущены Советом стражей конституции. Результаты подсчета голосов в маленьких провинциях будут известны в субботу, 22 февраля. В крупных городах на подсчет голосов может уйти до трех дней.