Власти думают, как завлечь пенсионеров на рынок труда 21.02.2020, 13:10

В Беларуси — острая нехватка квалифицированных работников.

Власти вынесли на общественное обсуждение проект национальной стратегии «Достойное долголетие — 2030». Она разработана с учетом анализа демографической ситуации в Беларуси и социально-экономического положения пожилых людей. Отдельная глава документа посвящена «стимулированию более долгой трудовой жизни и формированию комфортного уровня дохода пожилых граждан». В частности, власти будут помогать пенсионерам стать предпринимателями, а пенсионные выплаты, по их прогнозам, должны стать трехуровневыми — от государства, от нанимателя и собственные накопления, сообщает tut.by.

По демографическому прогнозу, к 2030 году доля пожилых граждан будет составлять более пятой части населения страны (21%).

«Это указывает на устойчивый характер и интенсификацию процессов старения в перспективе. Основные проблемы и риски, с которыми сталкивается общество в процессе старения, связаны со снижением численности трудоспособного населения, увеличением демографической нагрузки гражданами пожилого возраста, снижением финансовой устойчивости пенсионной системы, ростом государственных расходов на здравоохранение и социальное обслуживание, проблемами обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами, разрывом межпоколенческих связей, низким уровнем участия пожилых граждан в жизни общества и др., — говорится в документе. — Так, например, численность и доля населения трудоспособного возраста с 2011 по 2019 год снизилась на 370 тысяч человек, или на 3,8 процентных пункта, соответственно демографическая нагрузка населением старше трудоспособного возраста увеличилась с 373 до 433 человек на 1000 человек трудоспособного возраста. Удельный вес социальных выплат в общем объеме денежных доходов населения увеличился с 18,3% в 2011 году до 20,8% в 2018 году».

В документе отмечается, что люди предпенсионного и пенсионного возраста — это уязвимая группа на рынке труда, которой наниматели не предоставляют возможностей для профессионального развития и карьерного роста.

— В условиях демографического старения, уменьшения численности населения трудоспособного возраста категория работающих граждан пенсионного возраста увеличивает потенциал трудовых ресурсов. Многие из них имеют образование, высокую квалификацию и опыт работы, что является ценным ресурсом для экономики страны, — объясняют авторы стратегии.

В связи с этим власти планируют активнее вовлекать в занятость людей, достигших пенсионного возраста. В частности, речь идет о поддержке предпринимательской деятельности, развитии предпринимательских навыков и соответствующем обучении. В стратегии говорится, что возможные сферы, где государство будет поддерживать предпринимательскую активность пенсионеров, — это агроэкотуризм, производство экологически чистой продукции, ремесленничество.

Власти запланировали и другие меры, которые должны помочь пенсионерам удержаться на рынке труда: например содействие в трудоустройстве для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, противодействие дискриминации по возрасту при приеме на работу и так далее. Еще одним стимулом продолжить трудовую деятельность должно стать повышение размера пенсий для тех, кто продолжает работать, отказавшись на это время от пенсионных выплат.

Тем не менее каждый белорус должен не только рассчитывать на пенсию от государства (она, как обещают авторы документа, будет оставаться «ключевой гарантией приемлемого уровня дохода пожилых граждан»), но и заниматься «осознанным формированием личных сбережений на этот период».

— Участие в дополнительном (частном) страховании, других сберегательных программах на финансовом рынке должно стать привычным в первую очередь для работников с относительно высоким заработком, — поясняют разработчики документа. — По мере укрепления экономики, повышения эффективности работы предприятий широкое распространение должны получить дополнительные корпоративные пенсионные программы работодателей как инструмент построения «социально ответственного бренда».

В идеале пенсия должна получиться трехуровневой.

— При сочетании государственной пенсии с дополнительной (корпоративной) пенсией работодателя и личными пенсионными сбережениями граждане в пенсионный период будут иметь комфортный уровень дохода после прекращения трудовой деятельности.