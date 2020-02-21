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В РФ вынесли приговор экс-министру обороны Украины

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  • 21.02.2020, 14:50
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В РФ вынесли приговор экс-министру обороны Украины
Анатолий Гриценко

(обновлено) Анатолий Гриценко прокомментировал его.

Анатолий Гриценко прокомментировал решение суда РФ приговорить его к шести годам колонии заочно из-за «призывов к терактам» в РФ, пишет nv.ua.

«Как я к тому отношусь? В моем понимании, терроризм — это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с Вами землю; это уничтожение российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в том числе, детей; это отравление/убийство российским „новичком“ людей на территории чужих государств. Это — действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире», — написал он в Facebook.

Политик добавил, что российский терроризм до сих пор не наказан.

«А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем „военном суде“ — не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются», — отметил Гриценко.

21 февраля суд в Москве заочно приговорил э Гриценко к шести годам колонии за «призывы к терактам» в России.

В 2018 году против Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.

СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телекомпании Студия 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению «террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов».

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к «осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога».

В апреле 2019 года Следком РФ объявил Гриценко в розыск.

Анатолий Гриценко — украинский политик, народный депутат Украины VI и VII созывов, министр обороны Украины в 2005—2007 годах. В 2019 году баллотировался от партии Гражданская позиция в президенты Украины. В первом туре получил 6, 91% голосов избирателей.


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