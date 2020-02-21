Креститесь, если кажется4
- Виктор Горбачев
- 21.02.2020, 15:29
- 2,787
У нас даже снег есть для проведения чемпионата Европы по биатлону.
Слушайте, мне одному кажется или я наговариваю на эту "народную" власть?
Вот, смотрите.
С Нового года, с 1 января 2020 года, имеем - но не храним;
- рост доллара на 4,7%
- рост топлива на 4,6%
- рост платы за обучение в ВУЗ на 12%
- рост оплаты услуг ЖКХ /жировки/ от 8 до 12%
- рост цен на продукты... далее можете продолжать сами.
Хотя, о чем это я?
Нет у нас инфляции. И не было. Вообще!
У нас стабильность и экономический рост. У нас даже снег есть для проведения чемпионата Европы по биатлону. А если кто и говорит про вакханалию — то это враги. Внутренние и внешние. Все это "польская фальшивка" и происки. Так что — не верьте!
А если че, креститесь, если кажется. Не хотите креститься — на колени!
Ну, кто еще хочет сказать про какую-то инфляцию в Беларуси? Так что, не надо тут ля-ля тополя.
Виктор Горбачев, "Фейсбук"