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Креститесь, если кажется

4
  • Виктор Горбачев
  • 21.02.2020, 15:29
  • 2,787
Креститесь, если кажется
Виктор Горбачев

У нас даже снег есть для проведения чемпионата Европы по биатлону.

Слушайте, мне одному кажется или я наговариваю на эту "народную" власть?

Вот, смотрите.

С Нового года, с 1 января 2020 года, имеем - но не храним;

- рост доллара на 4,7%

- рост топлива на 4,6%

- рост платы за обучение в ВУЗ на 12%

- рост оплаты услуг ЖКХ /жировки/ от 8 до 12%

- рост цен на продукты... далее можете продолжать сами.

Хотя, о чем это я?

Нет у нас инфляции. И не было. Вообще!

У нас стабильность и экономический рост. У нас даже снег есть для проведения чемпионата Европы по биатлону. А если кто и говорит про вакханалию — то это враги. Внутренние и внешние. Все это "польская фальшивка" и происки. Так что — не верьте!

А если че, креститесь, если кажется. Не хотите креститься — на колени!

Ну, кто еще хочет сказать про какую-то инфляцию в Беларуси? Так что, не надо тут ля-ля тополя.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"


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