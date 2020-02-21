Власти признали, что наш сахар в РФ стоит почти в два раза дешевле 8 21.02.2020, 17:12

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Что происходит с ценами?

МАРТ хочет запретить производителям и поставщикам социально значимых товаров выплачивать организациям торговли бонусы за продвижение этих товаров в те периоды, когда на них установлено государственное регулирование цен. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение, пишет tut.by.

Такое новведение вызвано ситуацией в сахарной отрасли. В ведомстве подсчитали, что, несмотря на растущие бонусы торговле от прозводителей, продажи сахара в стране падают, выручка и рентабельность тоже уменьшаются, а белорусский сахар в России при этом стоит почти в два раза дешевле, чем в Беларуси.

Что предлагает законопроект

Власти вправе устанавливать ценовые ограничения на социально значимые товары на срок не более 90 дней в течение года. Проект указа предполагает, что на время действия таких ограничений производители и поставщики не смогут выплачивать огранизациям торговли «вознаграждение за продвижение» таких товаров. Под ним подразумеваются деньги или имущество, которые предоставляются продавцу за покупку социально значимых товаров у производителя или за выполнение иных условий (например, рекламу, проведение маркетинговых исследований и так далее). За нарушение этого запрета предполагается административная ответственность в виде штрафа: для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 базовых, для юрлиц — от 40 до 80 базовых.

В прошлом году производители и поставщики сахара выплатили торговле премий на 7,5 миллионов рублей

Из обоснования МАРТ следует, что на появление таких ограничений повлияла ситуация с сахаром. Сейчас розничная цена на него с учетом НДС не может быть меньше 1,5 рубля. Это ограничение было установлено 1 октября прошлого года, а 1 января его продлили еще на 60 дней.

В ведомстве констатируют, что необходимость введения временного регулирования цен на сахар была вызвана «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж». При этом скидки и премии для организций торговли тоже поспособствовали ухудшению финансовых результатов по отрасли. Так, в 2018 году производители и поставщики сахара выделили для торговли вознаграждения на общую сумму 6,1 млн рублей (2,9% стоимости поставленного сахара), а в 2019 году — 7,5 млн рублей (4,2% стоимости поставленного сахара). Из них 1,5 млн, или 3,8%, пришлись на октябрь-декабрь, когда МАРТ уже ввел ценовое регулирование на сахар. В ведомстве отмечают, что в зависимости от объема поставки и условий оплаты размер вознаграждений для торговли составляет от 1 до 9% от стоимости поставленного сахара.

Несмотря на то, что вознаграждения выплачивались организациям торговли за продвижение товара, выручка от реализации сахара без учета НДС в октябре 2019 года снизилась на 29,3% (10,6 млн рублей) по сравнению с октябрем 2018-го. Сахара в октябре 2019-го было продано на 8,5 тысяч тонн (37,6%) меньше, чем в октябре 2018-го. Рентабельность продаж на внутреннем рынке упала на 36,9 процентных пункта.

Импорт сахара вырос на 26,3%, экспорт снизился на 30%

В сахарной отрасли образовался и заметный разрыв между производительностью труда и зарплатами. Производительность труда по выручке от реализации продукции на одного работника за январь-октябрь прошлого года снизилась на 11,5%. Но, несмотря на это, в номинальная зарплата выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 1 231,4 рубля.

В МАРТ также констатируют, что отпускные цены на сахар на внутреннем рынке выше, чем на внешнем. В результате убыток формируется за счет экспорта. При этом в России килограмм белорусского сахара стоит от 0,85 до 1,1 белорусского рубля в пересчете, а в Беларуси — 1,5 рубля, отмечают в ведомстве.

Что происходит с ценами на белорусский сахар: сколько он стоит у нас, а сколько — в России

В январе-октябре 2019 года производство сахара увеличилось на 9,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Но несмотря на увеличение объемов производства, импорт сахара в Беларусь растет, а экспорт — снижается, отмечают в МАРТ. В том же январе-октябре импорт вырос на 26,3%, а экспорт снизился на 30%. Вдобавок население стало потреблять меньше сахара и чаще покупать импортный. За январь-сентябрь прошлого года сахара было продано на 11,4% меньше, чем за тот же период 2018-го, а удельный вес отечественного сахара снизился на 8 процентных пунктов и составил 85,7%.

«Механизм выплаты вознаграждений не способствует доходности»

В МАРТ обращают внимание еще на одну проблему: практика вознаграждений со стороны производителей и поставщиков создают механизм ухода от ценовых ограничений, установленных государством. Такие премии не влияют на цену поставки, прописанную в договоре, но при этом снижают выручку поставщика на сумму премии. В итоге производителю при формировании отпускных цен приходится учитывать свои затраты на бонусы торговле.

— Таким образом, механизм выплаты вознаграждений за продвижение сахара не способствует сохранению доходности организаций сахарной отрасли, улучшению их финансового состояния, повышению конкурентоспособности отечественного сахара по цене и насыщению им внутреннего рынка, а также создает механизм ухода от ограничений, установленных государственным органом, осуществляющим регулирование цен, — подытоживают в МАРТ. — Кроме того, наличие высоких, по сравнению с сопредельными государствами, цен на сахар и использование части доходов потребителей на выплату вознаграждений субъектам торговли и компенсацию низких цен на внешнем рынке снижает внутренний спрос.

В ведомстве полагают, что ограничение на выплату вознаграждений позволит организациям сахарной отрасли снизить минимальную отпускную цену на сахар от 1,12 до 1,17 рубля за 1 кг.