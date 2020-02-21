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Учитель о зарплатах по новым схемам: Люди просто в трансе

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  • 21.02.2020, 22:45
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Учитель о зарплатах по новым схемам: Люди просто в трансе

Бюджетники — про доходы, нагрузки и планы на будущее.

Бюджетники получили за январь зарплаты, которые рассчитали по новой схеме. Из-за новшеств на снижение зарплат жаловались учителя, работники детских садов, ДЮСШ, а также медики, пишет tut.by.

В в редакцию обращались бюджетники из разных сфер, в основном говорят про снижение зарплат. Объединяет их всех то, что рассказывают свои истории анонимно, поясняя, что боятся потерять свои рабочие места. Журналисты собрали монологи бюджетников про их доходы, траты и планы на будущее.

Врач: «Зарплата та же, расчет по-прежнему запутанный»

Изменилась ли зарплата у врача одной из крупных больниц Могилевской области, он сказать не может. По крайней мере, большой разницы между декабрьским и январским расчетниками он не видит.

— Да, количество дежурств в эти месяцы разное, но в целом изменений в зарплате не видно. Возможно, она увеличилась, но не намного, — говорит врач. — Могу сказать только то, что с введением базовой ставки у нас, например, увеличили оклад, но убрали кучу надбавок, в том числе премию. Так что вышло в итоге одно и то же.

Врач говорит, что после нововведений именно в их учреждении зарплаты точно не упали. Говорит, по крайней мере, этого пытаются не допустить различными способами, введя различные коэффициенты, процентовки и прочее. В расчетных листах это видно, но механику начисления по ним медперсонал все равно не понимает.

— Радует то, что руководство с помощью таких приемов добилось того, чтобы не упали зарплаты у санитарок. Это уже хорошо. Но чтобы ситуация кардинально изменилась — то нет, такого я сказать не могу.

У врача — двое детей и жена в декрете. 20% его зарплаты уходит на оплату кредита за построенную квартиру. Еще «сравнительно небольшой процент» — на платежи за купленную технику.

— При нынешнем уровне дохода мы, молодая семья с двумя детьми, старший из которых ходит в детский сад, не можем себе позволить даже бюджетный отдых за границей. Так что введение тарифной ставки ничего не изменило.

Учитель: «Люди просто в трансе. Не знают, что делать, как себя защитить»

Александр работает учителем в Сенненском районе — в одной сельской школе у него основная работа, во второй — подработка. Педагог имеет стаж работы более 20 лет.

Учитель говорит, что он и его коллеги из трех школ района в январе получили на 150−500 рублей меньше по сравнению с сентябрем-декабрем.

— В декабре лично моя зарплата составила почти 1000 рублей — вместе с премиальными, а за январь она уже снизилась до 700 рублей. А я работаю почти на полторы ставки. Еще пример. Учитель, которая участвует со своими учениками везде, где только можно, и буквально живет в школе, получила примерно на 500 рублей меньше, чем в декабре. У нее раньше выходило около 1300 рублей, а сейчас — около 800.

Учитель говорит, что раньше многие учителя старались заработать премию:

— Мы работали, готовили учеников к олимпиадам, различным конкурсам, мероприятиям. Зарабатывали в пределах 900−1000 рублей. Теперь же премиальный фонд по максимуму урезали. И получается так: тот учитель, который работал не покладая рук, получает столько же, как и тот, кто проводил уроки, особо не напрягаясь. Как говорил Шариков в «Собачьем сердце»: «Взять все, да и поделить». Вот это обиднее всего.

По словам педагога, по школам района ездили начальство и бухгалтеры:

— Объяснили нам, что зарплату посчитали правильно, но изменился премиальный фонд. То есть если раньше я мог на премиях заработать и 500 рублей, то теперь максимум 200. Даже если мой ученик займет на республиканской олимпиаде первое место.

У учителей, по словам Александра, теперь подавленное настроение:

— Люди просто в трансе. Не знают, что делать, как себя защитить. Как сделать так, чтобы государство уважало труд педагога? Некоторые молодые учителя говорят: ай, отработаем и уедем. А те, кто проработал 20 и более лет, конечно же, будут работать, как и раньше. Будут стонать, но работать. Ты приходишь на урок, видишь детей и думаешь: «А они тут причем?» Они жOlga Autuchowa, [21.02.20 20:42]

е ни в чем не виноваты. И работаешь, забываешь про урезанную зарплату. Я, если день в школе не побыл, начинаю скучать.

Чтобы свести концы с концами, семья Александра, по его словам, будет экономить:

— Нам зарплату урезали. Теперь и мы будем где-то урезать в своих расходах, на что-то будем тратить меньше. Ищу, конечно, подработку — вести кружки, чтобы вернуть в бюджет семьи хотя бы рублей 200. Думаю над тем, чтобы оформить ремесленничество.

Учитель из Гродно: «Получается, что не потерял только тот, кто ничего не делал»

Гродненка Светлана (имя изменено. — Прим. ) преподает в одной из школ Октябрьского района города. Она педагог первой категории. Женщина говорит, что из-за новой системы оплаты она и ее коллеги получили меньшую зарплату, хотя нагрузка осталась той же. По ее словам, учителям объяснили, что отдельным работникам некоторых гродненских школ зарплата была начислена с ошибкой. Расчеты делала бухгалтерия отдела образования Октябрьского района Гродно. Педагог обратилась в отдел образования, где ей сказали, что да, она недополучила около 55 рублей. Пообещали доначислить эти деньги в феврале, однако женщина рассказывает, что фактически ее зарплата за январь отличается от прошлогодних выплат как минимум на 100 рублей.

— А если рассчитывать с премиями, так и на все 200, — говорит Светлана и объясняет, что новая система начисления зарплаты только всех запутала.

— Раньше у нас было так: отдельно оклад, отдельно шли премиальные. Мы знали, за что мы эти премии получаем, за что получаем надбавки, у нас была своя педагогическая премия, были доплаты за напряженный труд. То есть все было четко: сколько мы отработали по колдоговору, столько нам начислили и выдали. Такая система была раньше. Сейчас же фактически все эти надбавки убрали, их просто нет. Осталась премия в 5%, но считайте, что это совсем ничего.

Или вот. У нас раньше были надбавки за категорию, точно не скажу, какие суммы. Но, например, было рублей 50, сейчас стало рублей 20 максимум. Разница в базовых начислениях — 64 рубля. То есть это та сумма, которую мне не оплатили. Получается, что не потерял только тот, кто ничего не делал, а те, кому были положены премии за работу, увидели новые расчетники, которые их не порадовали. Минимально базово, что я получала раньше, — 670 рублей. Сейчас — 538. Вот смотрите, в прошлом году у нас в декабре были выплаты из фонда экономии — это 190 рублей. В итоге моя зарплата со всеми премиями и надбавками и с этим фондом составила 900 рублей. Убираем 190 — все-таки эта выплата не каждый месяц, остается 710. Это вот моя зарплата за декабрь. За январь я получила 538 рублей. При этом я участвовала в конференциях, вела дополнительные занятия, у меня были выступления. То есть объем работы тот же — зарплата меньше. С коллегами мы обсуждаем эту ситуацию уже вторую неделю. Нам вроде бы все объясняют и рассказывают, но сделать ничего не могут. У нас в школе работает молодой специалист — у нее «слетело» с зарплаты 200 рублей. Девушка снимает квартиру, а сейчас ей просто нечем платить за нее. Она пошла к директору и спросила, что делать. Он только развел руками. Вернулась, села и заплакала.

Светлана говорит, что педагогам Октябрьского района Гродно рассказали, что все произошло из-за ошибки в бухгалтерии, и разницу пообещали начислить, но пока начислений никаких не было, а недополученные деньги «зависли в воздухе».

— Остается вопрос: как будут начислять зарплату за февраль? Получается, что директор учреждения по новой схеме должен сам распределять заработную плату. Выходит, что кто-то может получить большую премию, а кто-то совсем маленькую, хотя работать будет так же. В отделе образования на мой вопрос, что делать, чтобы зарплата вернулась на тот уровень, который был, мне сказали: идите к своему директору и требуйте премию. А если директор субъективно решит, что премия мне не положена?

Медсестра: «Аванс в феврале дали в два раза меньше, не знаем, что будет с зарплатой»

Процедурная медсестра одной из больниц рассказывает, что и она, и ее коллеги в декабре-январе в целом были довольны своими зарплатами.

— У нас январские за

Olga Autuchowa, [21.02.20 20:42]

рплаты не упали относительно декабрьских. По крайней мере, никто не говорил, что есть разница. Хотя в бухгалтерии еще до начислений предупреждали, что всякое может быть, — рассказывает девушка. — В ноябре с учетом аванса у меня получилась неплохая сумма, где-то 600 рублей. В декабре была зарплата еще чуть больше, потому что нам давали квартальную премию. Кстати, в бухгалтерии сказали, что квартальных премий больше не будет вообще. В январе выплатили декабрьскую премию. Плюс кому что не доплатили в предыдущие месяцы — пересчитали. А сейчас пошло что-то непонятное.

Медсестра говорит, что февральские авансы работников больницы очень расстроили. Их предупреждали, что они будут меньше, чем обычно, но никто не ожидал, что на столько.

— Лично мне перевели всего 100 рублей. За эти деньги нереально дожить до зарплаты. Ведь у всех семьи, дети. Обычно аванс был рублей 250−270. Я не знаю, что там будет с зарплатой. У нас убрали премии практически, теперь идет 5% вместо 20%, некоторые доплаты убрали. Все возмущаются авансом, — продолжает собеседница. — Может, конечно, это только в нашей больнице сейчас такая ситуация. Есть какие-то трудности, что аванс больше дать не могут. Дальше может быть два варианта развития событий. Первый: нам февральскую зарплату дадут потом больше. Второй: нынешний аванс в процентах — такая же часть зарплаты, как и раньше, а значит, заплатят нам копейки.

По словам медработника, у них в больнице, чтобы заработать дополнительную копейку, многие работают не на ставку, а берут подработки.

— На ставку зарплата маленькая. У меня бывает по-всякому. Последние месяцы я работала больше чем на ставку. Все люди живые, кто-то на больничный пойдет, кто-то в отпуск, подменить нужно. Без подработок у меня выходит обычно тоже неплохая сумма — 550 рублей. С подработками — и 600, и даже чуть больше. Те, кто из больницы не вылезают, и по 700−800 зарабатывают. Очень надеемся, что зарплаты у нас все-таки не упадут.


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