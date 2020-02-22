В США обнаружили уникальные ледяные вулканы 22.02.2020, 12:56

Это — очень редкое природное явление.

Ледяные вулканы, замеченные на озере Мичиган в США, представляют собой очень редкое природное явление, образованное совокупностью погодных факторов, пишет lenta.ua.

Для того, чтобы в водоеме образовался ледяной вулкан, уровень замерзающей воды должен колебаться. Например, в результате волнения. Слой льда в таком случае нарастает с неоднородной толщиной, и в некоторых местах появляются выступы конической формы, частично полые снизу. И в такой конической структуре достаточно образоваться трещине или отверстию, и ледяной вулкан готов.

Структура выглядит как настоящий мини-вулкан, из которого то и дело выбрасываются струи воды, сообщает Национальная метеослужба США.

Ледяные вулканы озера Мичиган, как отмечают американские ученые, не имеют ничего общего с криовулканами, которые были обнаружены астрономами на некоторых спутниках отдаленных планет Солнечной системы.

На Земле, кстати, тоже бывает криовулканизм — такое явление было зафиксировано на российском полуострове Ямал, где в 2014 году в результате газогидратного выброса образовалась уникальная двадцатиметровая воронка, поставившая ученых в тупик.