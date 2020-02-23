Белоруска из Барановичей выиграла «золото» кулинарной олимпиады 3 23.02.2020, 9:17

1,758

Иллюстрационное фото

Соревнования кондитеров прошли в немецком Штутгарте.

Кондитер из Барановичей Валерия Курчий сделала из мастики сказочный замок и выиграла кулинарную олимпиаду, которая прошла 15−19 февраля в Штутгарте, пишет zarya.by.

Кулинарная олимпиада проходит раз в четыре года. Поучаствовать в таких состязаниях — большая честь не только для самого кондитера, но и для всей страны.

В этом году в состав белорусской команды включили Валерию Курчий из Барановичей. Девушке 21 год, училась она в Кобринском государственном политехническом колледже по специальности «Исполнитель художественно-оформительских работ». Работает сейчас в филиале Барановичского хлебозавода.

К подготовке к самому конкурсу девушка подошла с большой ответственностью — готовилась три с половиной недели: нужно было создать «детали» будущего шедевра. Свою работу в Штутгарт Валерия везла из Беларуси в разобранном состоянии, некоторые части были цельными, на конкурсе предстояло собрать все кусочки в единую композицию.

«Конечно же, были некоторые повреждения и деформации после дороги, но я быстренько все исправила, ведь на такой случай прихватила с собой дополнительный материал. Мне нравится работать с мастикой, для меня это большой простор для творчества, — поясняет Лера.

В общей сложности белорусская команда из Штутгарта привезла 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Всего в олимпиаде приняли участие более двух тысяч кондитеров и кулинаров со всего мира. За пять дней было приготовлено 22 тысячи блюд. Белорусские кондитеры представили сложные арт-композиции из шоколада, мастики, марципана, пастилажа с использованием различных техник изготовления.