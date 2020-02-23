Это был позор, а не праздник: циничную ложь о 23 февраля показали одним видео

Это был позор, а не праздник: циничную ложь о 23 февраля показали одним видео4
- 23.02.2020, 15:43
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Разоблачающее видео сделали украинцы.
В сети активно обсуждают «праздник» 23 февраля. В этот день в странах СНГ отмечают день «защитника отечества», хотя Украина уже как несколько лет отказалась от празднования.
Так, был опубликован ролик, в котором говорится, что данный праздник на самом деле оказался выдумкой, пишет apostrophe.ua.
"23 февраля - не праздник не только для Украины, но и для России и других постсоветских стран. Это - вымышленная большевиками дата для сокрытия одной из самых позорных поражений Советского Союза.
Как дата обросла мифами и стыд стал праздником", - говорится в подписи к видео.