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Это был позор, а не праздник: циничную ложь о 23 февраля показали одним видео

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  • 23.02.2020, 15:43
  • 2,122
Это был позор, а не праздник: циничную ложь о 23 февраля показали одним видео

Разоблачающее видео сделали украинцы.

В сети активно обсуждают «праздник» 23 февраля. В этот день в странах СНГ отмечают день «защитника отечества», хотя Украина уже как несколько лет отказалась от празднования.

Так, был опубликован ролик, в котором говорится, что данный праздник на самом деле оказался выдумкой, пишет apostrophe.ua.

"23 февраля - не праздник не только для Украины, но и для России и других постсоветских стран. Это - вымышленная большевиками дата для сокрытия одной из самых позорных поражений Советского Союза.

Как дата обросла мифами и стыд стал праздником", - говорится в подписи к видео.


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