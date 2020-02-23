Белорусы о ценах на топливо: Имея машину, хожу пешком 1 23.02.2020, 22:57

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Беларусь догоняет Запад по ценам на бензин.

Каждую неделю - на копейку дороже. «Белнефтехим» поднял цены на бензин в восьмой раз за этот год. «Белсат» рассказывает, что привело к подорожанию и как к нему приспособиться.

Литр бензина АИ-92 от сегодня стоит Br 1,72. АИ-95 и дизельное топливо - Br 1,82. Причиной повышения концерн «Белнефтехим» называет снижение курса рубля. Есть и другая причина - нефти из России приходит в четыре раза меньше и стоит она на четверть дороже.

«Доходы нефтеперерабатывающих заводов падают. Возможно, рентабельность даже отрицательная (точно мы не знаем, так как пока нет финансовых документов). Поэтому они хотят поднять цены на топливо, но их сдерживают административно», - комментирует экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.

Стратегию повышать цену топлива на одну копейку власти приняли два года назад. В 2018 году цены повышали 28 раз. В прошлом году - 27. Начали автомобилисты экономить? Вот что говорят жители Минска:

«Поставил газовое оборудование. Теперь я перестал заморачиваться за одну копейку».

«Имея машину, хожу пешком».

«Лучше пользоваться общественным транспортом».

«Я продал свое авто, так как уезжаю в Испанию».

С начала года топливо уже подорожало на 4%.

«Цены на топливо довольно существенно влияют на почти все товары и услуги, которыми мы пользуемся в ежедневном обиходе. Топливо нужно для того, чтобы их изготовить, топливо нужно для того, чтобы их привезти в магазин», - объясняет Станислав Ивашкевич.

Пока цены на бензин в нашей стране значительно ближе к российским, чем к украинским или западным. По прогнозам Станислава Ивашкевича, в ценах бензина мы продолжим догонять Запад - без резких скачков, но непрерывно.