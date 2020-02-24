«Белтехосмотр» будет по-новому обозначать белорусов, прошедших техосмотр 16 24.02.2020, 12:29

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Фото: onliner.by

Наклейки заменят.

Отметки пройденного техосмотра в Беларуси планируют выдавать в электронном виде. Об рассказал директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский, передает euroradio.fm.

Специалист сообщил, что в настоящее время создаются электронные паспорта на автомобили. «В ближайшем будущем планируем осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В обычном QR-коде будет "зашита" информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день», — заявил Ленчевский.

Планируется, что на сайте предприятия в «Личном кабинете» владелец машины сможет ознакомиться с историей своего авто, записаться на гостехосмотр, оплатить услуги, осуществить какие-то другие действия.