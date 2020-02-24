закрыть
24 февраля 2020, понедельник, 14:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Белтехосмотр» будет по-новому обозначать белорусов, прошедших техосмотр

16
  • 24.02.2020, 12:29
  • 9,006
«Белтехосмотр» будет по-новому обозначать белорусов, прошедших техосмотр
Фото: onliner.by

Наклейки заменят.

Отметки пройденного техосмотра в Беларуси планируют выдавать в электронном виде. Об рассказал директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский, передает euroradio.fm.

Специалист сообщил, что в настоящее время создаются электронные паспорта на автомобили. «В ближайшем будущем планируем осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В обычном QR-коде будет "зашита" информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день», — заявил Ленчевский.

Планируется, что на сайте предприятия в «Личном кабинете» владелец машины сможет ознакомиться с историей своего авто, записаться на гостехосмотр, оплатить услуги, осуществить какие-то другие действия.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников