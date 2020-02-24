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В Германии автомобиль въехал в участников карнавального шествия

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  • 24.02.2020, 18:12
В Германии автомобиль въехал в участников карнавального шествия
Фото: @6w_es

Ранены несколько человек.

В городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в полиции Касселя, передает Немецкая волна.

"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", - указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.

Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети. 

По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени. Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.


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