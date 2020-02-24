Почему люди в США голосуют за Берни Сандерса 1 24.02.2020, 23:34

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Берни Сандерс

И с чем он собирается идти на выборы президента США.

Президентская кампания в США продолжается: предварительное голосование за будущего единого кандидата от Демократической партии состоялось в Неваде. В нем победил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. До этого он уже был первым в штате Нью-Гемпшир, а в Айове первое место поделил с самым молодым кандидатом – Питом Буттиджичем. В Неваде Сандерс стал безусловным лидером: его доля – почти 47%. Но будут ли готовы демократы признать его своим кандидатом? Четыре года назад истеблишмент предпочел сенатору из Вермонта Хиллари Клинтон, пишет «Настоящее время».

Ключевой момент Демократической кампании – 2020 – «супервторник» 3 марта. В этот день за потенциального кандидата от Демократической партии проголосуют делегаты сразу 14 штатов. К этому моменту к кампании присоединится еще один кандидат – миллиардер Майкл Блумберг. Его критикуют многие соперники, в том числе победитель голосования в Неваде Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен: «Давайте подумаем: миллиардер, который скрывает свои налоговые декларации, у него есть история плохого обращения с женщинами и он защищает расистские законы. Я скажу так: мы не будем менять одного заносчивого миллиардера на другого в 2020-м».

Берни Сандерс же критикует не только Трампа и Блумберга персонально – он заявляет о необходимости бороться с корпорациями. Кроме того, Берни выступает за бесплатную медицину и образование, повышение минимальной ставки оплаты труда, декриминализацию незаконной миграции и климатическую повестку. Если четыре года назад эти взгляды считались чересчур радикальными, то в этом предвыборном цикле кандидаты так или иначе предлагают вариации плана Сандерса. Однако критики сенатора считают, что на реализацию его идей понадобится слишком много денег, а налоговое бремя ляжет на простых американцев. В штабе Дональда Трампа Сандерса и вовсе считают сумасшедшим.

«Трамп и его друзья считают, что победят на этих выборах. Они думают, что выиграют, расколов наш народ по принципу цвета кожи, места рождения, религии или сексуальной ориентации. Мы же победим, сделав совершенно противоположное. Мы объединим людей – чернокожих, белых, латиноамериканцев, коренных американцев, американцев азиатского происхождения, натуралов, геев. Мы объединим их вокруг программы, которая будет работать для всех американцев, а не только для одного процента», – заявил Берни Сандерс.

Аналитический проект FiveThirtyEight постоянно обновляет прогнозы победы на праймериз в этом сезоне. Если перед первым голосованием в Айове фаворитом считался бывший вице-президент Джо Байден, то сейчас его шансы, по версии FiveThirtyEight, – 1 из 6, в то время как у Сандерса после триумфа в Неваде – 7 из 10. Вероятность того, что единым кандидатом станет бывший мэр Саут-Бенда (округ Сент-Джозеф, штат Индиана) и победитель голосования в Айове Пит Буттиджич в этом раскладе – один шанс из ста. Впрочем, Буттиджич не сдается и активно критикует Сандерса, считая его врагом капитализма и чересчур радикальным политиком: «Прежде чем мы ринемся номинировать сенатора Сандерса как наш единственный шанс побороть этого президента, давайте трезво оценим, что на кону у нашей партии, наших ценностей и у тех, кому больше всех терять».

Сам действующий президент, которому предстоит побороться с одним из демократов, ходом праймериз скорее доволен. Он своих соперников всерьез не воспринимает.

«Похоже, Безумный Берни справляется в великом штате Невада. Байден и остальные выглядят слабаками, а мини-Майк Блумберг не сможет заново начать кампанию после худших дебатов в истории. Поздравляю, Берни, не дай им отобрать у тебя победу», – написал Трамп в твиттере.

Сейчас кандидаты от демократов готовятся к следующему этапу кампании: сначала к праймериз в Южной Каролине – они состоятся в субботу, 29 февраля.