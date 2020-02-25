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Стало известно, когда будет избран потенциальный преемник Меркель

  • 25.02.2020, 9:22
  • 1,206
Стало известно, когда будет избран потенциальный преемник Меркель

Избрание нового председателя христианских демократов станет «четким сигналом» на выборах в бундестаг.

Новый председатель Христианско-демократического союза будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в столице Германии Берлине.

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает dw.com.

По словам Крамп-Карренбауэр, избрание нового председателя станет «четким сигналом», который послужит для определения кандидатуры канцлера от христанских демократов на выборах в немецкий бундестаг в 2021 году.

Напомним, 10 февраля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила отказаться от должности главы ХДС и заявила, что не будет претендовать на пост канцлера Германии.

Крамп-Карренбауэр должна была занять пост канцлера после истечения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.


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