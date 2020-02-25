Умер последний маршал Советского Союза Язов 25.02.2020, 9:25

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Дмитрий Язов

Фото: Юрий Машков/ТАСС

(обновлено) Информацию подтвердило Министерство обороны РФ.

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о смерти последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

Ранее об этом сообщил ТАСС источник.

"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Язов родился в 1924 году. Вступил в Красную армию добровольцем во время войны в 1941 году. Участвовал в обороне Ленинграда и наступлении в Балтии. С 1944 года — член ВКП(б). Дважды был ранен, награжден Орденом Красной звезды за атаки в первых рядах.

После войны окончил Курсы усовершенствования офицеров пехоты, учился в Военной академии. Участвовал в Карибском кризисе, его мотострелковый полк был переброшен на Кубу, где должен был обороняться от потенциального вторжения США. Возглавлял советские войска, размещенные в Чехословакии, Среднеазиатский и Дальневосточный военные округа.

В мае 1987 года после отставки маршала Сергея Соколова, снятого с должности из-за полета Маттиаса Руста, приземлившегося в Москве на Васильевском спуске, назначен министром обороны СССР.

Язов был последним человеком, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Он был последним министром обороны страны, участвовавшим во Второй Мировой войне. В конце 1980-х годов советское партийное руководство возлагало на него ответственность за применение войск в союзных республиках, в том числе в объявившей о восстановлении суверенитета Литве. Там он был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы за военные преступления.

В августе 1991 года был членом ГКЧП. По его приказу в Москву была введена военная техника. Тогда попал в фольклор с приписываемым публицисту Максиму Соколову заголовком "Кошмар, на улице Язов". Отправился на переговоры в Форос к Михаилу Горбачеву, где был арестован. По телевидению транслировалось его обращение к Горбачеву, в котором он раскаивался в своем участии в ГКЧП и называл себя "старым дураком". Впоследствии в мемуарах настаивал, что не считал события того времени попыткой государственного переворота, а обращение записал под давлением.

В 1994 году был амнистирован и уволен с военной службы. В последние годы жизни занимал различные консультативные должности в российском Министерстве обороны. Награжден двумя высшими советскими наградами — орденами Ленина, в России отмечен несколькими государственными наградами, высшая из которых Орден за заслуги перед отечеством III степени, который он получил в 2020 году.