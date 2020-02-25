«Это был самый известный в городе бизнесмен» 8 25.02.2020, 10:48

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Валерий Янчак

Что рассказывают в Докшицах о погибшем на охоте предпринимателе.

В Городокском районе во время охоты погиб предприниматель. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности», им занимается Следственный комитет, пишет kp.by.

- Это самый известный бизнесмен не только у нас в городе, но и в районе, - рассказывает жительница Докшиц (Витебская обл.), которая работает в одном из местных магазинов. - У него и клуб свой, и кафе, и бизнесом строительным занимался... Мы были в шоке, когда узнали, что случилось.

Вечером 21 февраля Валерий Янчак поехал в Городокский район на охоту. Оттуда бизнесмен не вернулся.Известно, что СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Говорят, что выстрел произвел кто-то из тех, кто был на охоте вместе с Валерием. О задержании подозреваемого пока не сообщали.

Родные Валерия Янчака говорить о том, что случилось, не хотят. Добрым словом его вспоминают в деревне Парафьяново - там Валерий окончил школу.

- Он человек хороший. Если какая-то помощь нужна, он всегда помогал. Когда у меня умерла свекровь, он машины предоставил, ни копейки за это не взял. Несмотря на то, что он бизнесмен, богатый человек, он помнил всех, с кем вырос и дружил, - никого не забывал. Недавно приезжал в свою родную школу на встречу выпускников, подарки в школу привез.

Строительную фирму «ЯВГ-сервис» Валерий Янчак открыл в 2010 году. Через четыре года купил в Докшицах здание, которое давно стояло неиспользуемым, и открыл там клуб «Сфера». В апреле 2019 года Валерий Янчак получил в управление хозяйство в деревне Замосточье, руководство колхозом передал брату, Андрею Янчаку.

- Колхоз был в долгах, на грани краха. С приходом нового директора стало гораздо лучше - зарплата поднялась с 350 до 520 рублей, - подтверждает «Комсомолке» Владимир, работник колхоза. - Валерий Генрихович еще и года не поработал, но изменения есть: прибыль увеличилась, ремонт начался. Валерий Генрихович приезжал в хозяйство 3 - 4 раза в неделю. Он очень общительный, людей уважал, всегда поговорит, спросит, как дела. Если нужно было куда-то отлучиться - всегда отпускал.

О том, что случилось, работники хозяйства узнали одновременно с братом Валерия.

- Андрей Генрихович нам раздавал подарки к 23 февраля, когда ему позвонили. Он сразу заплакал и уехал. В воскресенье администрация ездила на похороны, венок от колхоза передали. А как там у них на охоте это получилось, никто не знает. Сейчас охота на кабана, лося запрещена, а вот на волка охотиться можно круглый год. А в Городокский район поехали, наверное, потому что туда была путевка.

КСТАТИ

За случайное убийство на охоте мужчину из Быхова приговорили к 1,5 года колонии

В октябре прошлого года в Кировском районе несколько мужчин охотились на лося и косулю. Из-за неосторожного выстрела одного охотника погиб другой, 31-летний мужчина. Тогда СК тоже возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Несколько лет назад в Кобринском районе во время охоты мужчина случайно застрелил своего напарника. Пять человек охотились на дикого кабана. В какой-то момент 57-летний мужчина вышел из безопасной зоны и выстрелил в животных, которые пробегали мимо. Дробь попала в его 35-летнего напарника. Мужчина скончался по дороге в больницу.

В 2015 году мужчину из Быхова осудили за случайное убийство приятеля на охоте и приговорили к лишению свободы на 1,5 года.