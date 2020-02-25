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Фотофакт: В Италии из-за коронавируса опустели полки в магазинах

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  • 25.02.2020, 11:56
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Фотофакт: В Италии из-за коронавируса опустели полки в магазинах
Фото: Reuters

В то же время, в некоторых городах опустели улицы. 

В Италии из-за коронавируса люди опустошили полки магазинов. Из-за паники итальянцы раскупают все подряд. На полках магазинов остались лишь единичные товары, пишет «Униан» со ссылкой на Reuters.

В то же время, в некоторых городах опустели улицы. Люди стараются не выходить лишний раз из домов.

Напомним, в Италии из-за коронавируса умерло уже 7 человек. В настоящее время Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

В связи со вспышкой заболевания в Италии отменяют массовые мероприятия, в том числе и знаменитый карнавал. Из-за распространения коронавируса в Милане на неделю закрыты школы, театры, кинотеатры, бары и ночные клубы. Также закрыты для посещения местные достопримечательности, в частности кафедральный собор Милана, оперный театр «Ла Скала», художественная галерея «Брера».

Фото: Reuters

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