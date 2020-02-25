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Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину

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  • 25.02.2020, 15:46
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Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии в Украину

Один из главных импортеров электроэнергии на украинский рынок — Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии. Такую задачу президент поставил на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве, пишет liga.net.

"О каком импорте можно говорить, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия", - подчеркнул Зеленский.

При этом он уточнил, что вопросы импорта можно обсуждать, если какую-то марку угля не добывают Украине.

Отметим, что экспортные поставки белорусской электроэнергетики в Украину составили в прошлом году 852,8 миллиона киловатт-часов, или на 45,6 миллиона долларов. Средняя стоимость экспорта составила 5,4 цента за киловатт-час.


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