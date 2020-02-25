25 февраля курс доллара в Беларуси снова вырос 6 25.02.2020, 16:37

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Установлен новый рекорд.

По итогам торгов, прошедших 25 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже, Нацбанк установил новые курсы валют, сообщает «Еврорадио».

Курс доллара США продолжает расти — с 2,2246 до 2,2268 белорусского рубля. Увеличился и курс евро — с 2,4065 до 2,4176 белорусского рубля. Российская валюта также подорожала: за 100 российских рублей сегодня дают 3,4241 белорусского (в понедельник — 3,4189).

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют ослабел на 0,18%.