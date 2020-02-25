закрыть
25 февраля 2020, вторник, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

25 февраля курс доллара в Беларуси снова вырос

6
  • 25.02.2020, 16:37
  • 2,548
25 февраля курс доллара в Беларуси снова вырос

Установлен новый рекорд.

По итогам торгов, прошедших 25 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже, Нацбанк установил новые курсы валют, сообщает «Еврорадио».

Курс доллара США продолжает расти — с 2,2246 до 2,2268 белорусского рубля. Увеличился и курс евро — с 2,4065 до 2,4176 белорусского рубля. Российская валюта также подорожала: за 100 российских рублей сегодня дают 3,4241 белорусского (в понедельник — 3,4189).

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют ослабел на 0,18%.


популярное за неделю

Мнение

Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников