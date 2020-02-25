Кто стоит за новым дискаунтером «Грошык»? 17 25.02.2020, 18:47

7,908

Он принадлежит крупнейшему продуктовому ритейлеру в Беларуси.

За выходом на рынок Беларуси нового жесткого дискаунтера «Грошык» стоит компания «Евроторг», владелец крупнейшей белорусской розничной сети «Евроопт», пишет tut.by.

— Управляющая компания «Грошыка» называется ООО «Клондайк Ритейл», это дочернее предприятие «Евроторга». В будущем магазины под товарным знаком «Грошык» будут развиваться на базе уже существующих помещений. Упор в них будет делаться на максимально низкие цены — ниже даже, чем в их «Хите». А ставка — на товары белорусского производства. Основатели компании ставят перед собой задачу потеснить российские дискаунтерные сети, которые сегодня имеют очень сильные позиции в регионах, — говорит собеседник.

Напомним, первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» должен открыться 25 февраля в Слониме на улице Брестской, 42а. Раньше здесь был магазин «Евроопт». Компания продекларировала, что развитие новой сети начнет с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры. Магазин в Слониме станет пилотным.

Новый ритейлер позиционирует себя как жесткий дискаунтер. То есть на полках обещают товары по низким ценам за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование.

«Евроторг» является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19%-ной долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Также компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.