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В РФ загорелся магистральный газопровод Ямбург — Елец-2

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  • 25.02.2020, 21:00
  • 6,255
В РФ загорелся магистральный газопровод Ямбург — Елец-2
иллюстрационное Фото

Магистральный газопровод Ямбург — Елец-2 принадлежит «Газпрому».

Магистральный газопровод Ямбург - Елец-2, принадлежащий «Газпрому», загорелся в Горнозаводском городском округе Пермского края. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание газа произошло 25 февраля в 21:15 по местному времени (19:15 по Минску). По данным компании «Газпром трансгаз Чайковский», ситуация находится под контролем, угрозы населению нет.

Как сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб, прорыв «Ямбург-Елец-2» был зафиксирован в 12 км от поселка Средняя Усьва, расположенного на северо-западе региона.


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