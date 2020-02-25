Белнефтехим: НПЗ Беларуси работают с загрузкой 50% 1 25.02.2020, 21:47

C 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ.

Белорусские НПЗ продолжают работу с загрузкой около 50%, за январь-февраль переработка нефти составила порядка 1,8 млн тонн, сообщил interfax.by заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"На сегодня нефтеперерабатывающие заводы работают примерно в половину от своей мощности. При этом обеспечивается надежно внутренний рынок, мы не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая", - сказал Сизов журналистам во вторник в Минске

"Переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. тонн в месяц. За два месяца - примерно 1,8 млн тонн", - уточнил замглавы концерна.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".