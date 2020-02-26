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«Не топчите державу!»: подвиг Тадеуша Рейтана из-под Ляховичей

  • 26.02.2020, 9:55
«Не топчите державу!»: подвиг Тадеуша Рейтана из-под Ляховичей

В Польше наш земляк – национальный герой.

«Топчите мне, не топчите державу!». С такими словами Тадеуш Рейтан бросился на пол на заседании сейма, чтобы спасти от раздела Речь Посполитую. Благодаря этому поступку он попал не только в историю, но и на известную каждому поляку картину Яна Матейко. А родом Тадеуш Рейтан из-под Ляховичей.

Там, в его заброшенной усадьбе Грушевка, была снята очередная серия «Загадок белорусской истории» для телеканала «Белсат».

Сейм должен был утвердить первый раздел страны между Россией, Австрией и Пруссией, а Тадеуш Рейтан и его единомышленники пытались его сорвать. Когда было принято решение преобразовать сейм в конфедерацию (что означало признание разделения страны) и депутаты начали выходить из зала, Тадеуш Рейтан бросился крестом на пол, чтобы заблокировать выход своим телом. Этот случай увековечил на картине «Падение Польши» Ян Матейко – один из самых значительных художников в истории польского искусства. А в польский язык даже вошло выражение «лечь Рейтаном», то есть «сильно почему-то сопротивляться, протестовать».

В Польше наш земляк – национальный герой. В Беларуси –личность малоизвестная, в отличие от другого борца за Речь Посполитую Тадеуша Костюшко. Поместье Рейтанов в Грушевке находится в запущенном состоянии. Необычно то, что сохранился не только деревянный дворец, которому больше столетия, но и ряд хозяйственных построек, парк XVIII века и в отдалении – часовня-усыпальница, правда сильно изуродованная.

Откуда в Беларуси появился род Рейтанов? Почему они построили деревянный дворец, а не каменный? Как сложились их судьбы? Об этом в новой серии «Загадок белорусской истории» расскажет ведущий, доктор исторических наук Александр Кравцевич (смотрите видео).

Программа «Загадки белорусской истории» выходит на «Белсате» каждый понедельник в 18:45. Смотрите через спутник «Астра 4A» (прежнее название «Sirius 4»), онлайн и в архиве на нашей странице.


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