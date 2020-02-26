Рекорд уже не торт 2 26.02.2020, 11:24

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Такое поведение доллара не стало неожиданностью.

В Беларуси случился маленький финансовый рекорд. Курс доллара установил новый исторический максимум. По итогам торгов 21 февраля на Белорусской валютно-фондовой бирже он вырос на BYN0,0072 - до BYN2,2120, пишет «БелГазета».

Предыдущий исторический максимум был установлен четыре года назад - на торгах 10 февраля 2016г. - на уровне BYN2,2069 за доллар. В начале этого года официальный курс доллара составлял BYN2,11 и вырос с того момента примерно на 5%.

Впрочем, такое поведение «зеленого» не стало неожиданностью. Еще 12 февраля председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил на брифинге, что колебания на валютном рынке в этом году будут сильнее, чем в прежние годы. «Что касается ситуации в ближайшей перспективе, это будет зависеть от того, в какой степени будут реализованы те риски, которые завязаны на эпидемии коронавируса», - отметил он. По словам главного банкира страны, этот момент окажет прямое влияние на ситуацию в мировой экономике, а также косвенное - на ситуацию в экономике Беларуси и России.

«Кроме того, развитие ситуации на валютном рынке будет зависеть от того, насколько быстро хозяйствующим субъектам удастся договориться по ценам на поставку нефти, поскольку это также оказывает влияние на девальвационные ожидания населения», - добавил Каллаур.

Независимые экономисты полагают, что в перспективе среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10%. «Мы прогнозируем, что в 2020г. среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар», - заявил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. Заметим, что в 2019г. среднегодовой курс составил BYN2,09.