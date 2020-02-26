Исчезнут ли с 1 марта из аптек некоторые лекарства? 1 26.02.2020, 13:33

МАРТ и производители не могут договориться о ценах.

МАРТ напомнил поставщикам и производителям лекарств, в том числе белорусских, о том, что нужно вовремя зарегистрировать предельные отпускные цены на препараты, пишет tut.by. Если эти цены не зарегистрировать, то лекарство нельзя будет продавать в аптеках. Так все-таки исчезнут некоторые лекарства из наших аптек с 1 марта или нет?

На сайте МАРТ появилась информация о том, что с 1 марта в аптеках может быть запрещена продажа некоторых лекарств, если поставщики и производители вовремя не зарегистрируют на них предельные отпускные цены.

Речь идет о том, что в Беларуси существует принцип референтного ценообразования на различные группы лекарств. Это и белорусские лекарства, и импортные — ко всем единый подход, объясняют в МАРТ. Простыми словами, производитель или поставщик лекарств из этих групп должен обратиться в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, пакет документов оттуда перенаправят в МАРТ, там проанализируют цену на препарат, а Минздрав начальную стоимость лекарства зарегистрирует. Это нужно для того, чтобы аптеки не завышали цены. То есть производитель отгружает лекарство оптовикам и в аптеки только по зарегистрированной цене и не выше, и по сути конечная цена на препарат в аптеках даже снижается, что подтверждает пилотный проект МАРТ.

В сообщении, которое разместил на своей сайте МАРТ, шла речь о том, что до 1 марта должны быть зарегистрированы цены на лекарства для ЭКО с международным непатентованным наименованием — менотропин, фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс. Также сообщалось о лекарствах из терапевтической подгруппы анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств C01 — C10. В эту группу входят лекарства для лечения заболеваний сердца, артериальной гипертензии, мочегонные препараты, периферические вазодилятаторы, ангиопротекторы, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему, гиполипидемические лекарства.

В МАРТ поясняют, что по состоянию на 26 февраля 2020 года из 38 международных непатентованных наименований лекарств, которые должны быть поданы на регистрацию цены до 1 марта и о которых идет речь выше, эти документы подали уже по 35 позициям. Один из четырех препаратов для ЭКО в Беларуси не продается и сейчас, это лекарство с международным непатентованным наименованием — фоллитропин-бета. А это значит, что отсутствие регистрации цены на него в данный момент не является проблемой.

— По сути сейчас не поданы на регистрацию цены только по двум международным непатентованным наименованиям лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом данный вопрос отработан с производителями и предполагается, что они подадут заявления на регистрацию в первых числах марта. Суть в том, что если поставщик или производитель не пришел на регистрацию до 1 марта, он может прийти и 2 марта, и 3 марта, зарегистрировать цену и спокойно продавать лекарство. Обычно рассмотрение документов у нас занимает около пяти дней и примерно столько же - в Минздраве и Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении. То есть в среднем на регистрацию уходит до десяти дней, хотя по закону предельный срок — до 18 суток, — говорят в МАРТ.

В МАРТ отмечают, что ожидается регистрация предельных отпускных цен на все вышеперечисленные международные непатентованные наименования лекарств и они должны быть в аптеках.

Напомним, зарегистрированные цены можно посмотреть в Государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарства. Сейчас туда включены цены по 379 позициям за весь период реализации механизма регистрации предельных отпускных цен производителей на основе принципа референтного ценообразования.