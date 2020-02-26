закрыть
26 февраля 2020, среда, 17:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Беларусбанк купил пакет акций «Белшины»

6
  • 26.02.2020, 15:49
  • 1,257
Беларусбанк купил пакет акций «Белшины»

Вместе с тем предприятие не вошло в состав банковского холдинга.

Допэмиссию акций бобруйской «Белшины» приобрел Беларусбанк. Его представитель недавно вошел в наблюдательный совет шинного комбината. Об этом рассказали информированные источники, пишет tut.by.

В прошлом году стало известно о допвыпуске 23,7 млн акций «Белшины» номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей. Из краткой информации об эмиссии акций следовало, что бумаги хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств» «Белшины».

— Сделка закрыта, пакет акций приобрел Беларусбанк, — сказал собеседник в банковских кругах.

Вместе с тем «Белшина» не вошла в состав банковского холдинга Беларусбанка. Дело в том, что размер приобретенного пакета акций составил лишь 15,44%.

В феврале представитель госбанка вошел в набсовет «Белшины», следует из информации на сайте госкомпании. Там также говорится, что «Белшина» расторгла договор на депозитарное обслуживание с Беларусбанком и заключила с Белагропромбанком.

На бобруйском предприятии отказались от комментариев.

Уже несколько лет «Белшина» жалуется на нехватку оборотных средств. Компания генерировала убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности из-за проведенной модернизации шинного комбината.

На минувшей неделе на трех заводах «Белшины» был объявлен простой. Основная причина — плановая остановка на ремонт технологического оборудования. В то же время на предприятии признали, что в последние годы «Белшина» испытывает проблемы с оборотными средствами. Увеличилась дебиторская и кредиторская задолженности, не хватало средств для закупки сырья.

Впрочем, завод массовых шин и завод крупногабаритных шин уже возобновили работу.

Завод сверхкрупногабаритных шин, который также был остановлен 17 февраля, планируется запустить 1 марта.

За время вынужденного простоя рабочим предприятия будет выплачено 2/3 оклада.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип