Премьер Украины: В отставку не собираюсь, с Тигипко обсуждали усиление Кабмина 4 26.02.2020, 15:51

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук опроверг слухи о своем увольнении.

Премьер-министр Украина Алексей Гончарук заявил что не писал заявления об отставке и не обсуждал эту тему с Владимиром Зеленским, пишет «Новое время».

Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания правительства.

По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме.

В то же время, Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко.

«Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц. Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность», — добавил он.