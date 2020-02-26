Премьер Украины: В отставку не собираюсь, с Тигипко обсуждали усиление Кабмина

Премьер Украины: В отставку не собираюсь, с Тигипко обсуждали усиление Кабмина4
- 26.02.2020, 15:51
Алексей Гончарук опроверг слухи о своем увольнении.
Премьер-министр Украина Алексей Гончарук заявил что не писал заявления об отставке и не обсуждал эту тему с Владимиром Зеленским, пишет «Новое время».
Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания правительства.
По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме.
В то же время, Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко.
«Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц. Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность», — добавил он.