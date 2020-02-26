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Открыта еще одна луна Земли

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  • 26.02.2020, 16:26
  • 2,582
Открыта еще одна луна Земли
Иллюстрацтонное фото

Ее размер — от 1 до 6 метров.

Луну видят все зрячие земляне. Некоторые на ней даже были. Поскольку других постоянных естественных спутников у нашей планеты нет, Луна считается единственным в своем роде объектом. Однако, как выяснили астрономы, все не так просто.

Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

"Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено", — говорится в документе.

Астероид невелик, он имеет размер от 1 до 6 метров. Он относится к группе Амуров или Аполлонов.


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