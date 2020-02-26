Историки недовольны политикой России 26.02.2020, 16:49

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Российские ученые заявляют, что их страна не учитывает уроки истории.

81% историков не удовлетворены исторической политикой, проводимой российским государством сегодня, свидетельствуют данные исследования, которое провело Вольное историческое общество (ВИО) при содействии Комитета гражданских инициатив (КГИ) с помощью Аналитического центра Юрия Левады, сообщает "Радио Свобода".

44% опрошенных "совершенно не удовлетворены", 37% — "скорее не удовлетворены", "скорее удовлетворены" только 10%, столько же затруднились дать ответ на вопрос. Вариант "полностью удовлетворены" из опрошенных никто не выбрал.

Большинство респондентов считают, что историческая политика российского государства направлена на "формирование представления об особом пути России" (так ответили 61% историков), на "обоснование актуальной внутренней и внешней политики" (59%) и на "формирование изоляционистского сознания" (56%).

Половина опрошенных согласна с утверждением, что "общество и государство обычно недостаточно учитывают уроки истории", а еще 44% уверены, что "общество и государство обычно делают неверные выводы из уроков истории".

Вольное историческое общество не первый раз критикует государственную политику в области истории. Так, ВИО выступало с заявлением по поводу статьи бывшего министра культуры Владимира Мединского "Интересная история". Высказывания Мединского вызвали у членов ВИО беспокойство за будущее исторической науки: "Статья написана чиновником, оказывающим существенное влияние на формирование «исторической политики". Министр обошел все профессиональные претензии к своей диссертации, связанные с неумением работать с источниками, указывали в ВИО.

Вольное историческое общество в 2014 году основали 16 ученых, специализирующихся на гуманитарных науках, среди которых давний оппонент Мединского научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко, член-корреспондент РАН, научный руководитель Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН Аскольд Иванчик, член-корреспондент РАН, профессор НИУ ВШЭ Павел Уваров. ВИО выступало в поддержку режиссера Олега Сенцова.