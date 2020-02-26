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Минский автолюбитель о топливном протесте: Власти зажрались

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  • 26.02.2020, 17:13
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Минский автолюбитель о топливном протесте: Власти зажрались
ФОТО: ONLINER.BY

Белорусам нужно решиться и что-то сделать всем вместе.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» и автолюбитель Александр Егоров принял участие в акции возле офиса «Белнефтехима», которая состоялась вчера. Он рассказал о том, почему протесты против еженедельного повышения цен на топливо будут нарастать, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»

- Как вы относитесь к «незаметному» подорожанию топлива?

- Да, сразу это не заметно, но потом, конечно, это ощущается. Заправляешься, казалось бы, на прежние деньги, а потом этих финансов уже не хватает, соответственно подорожание отбивается на кошельке.

На работе, известно, больше не заработаешь. Зарплата не растет так быстро, как дорожает топливо, она в последнее время вообще не растет. Поэтому если даже на работу и домой каждый день ездить на машине, то в конце месяца это существенно сказывается на доходе.

- Почему так произошло? Кто виноват?

- Виновато некомпетентное руководство страны, которое годами не может решить элементарные проблемы с энергоносителями, несмотря на декларируемую «дружбу» со страной, у которой их более, чем достаточно.

Руководство, которое регулярно обещает прирост зарплаты, а в итоге только убирает премии.

Помимо стоимости топлива ведь растут коммуналка, и цены на продукты в магазинах, это не секрет. Если раньше на заправке кто-то покупал себе перекус и напитки, то сейчас это уже редкое явление. Куда не глянь – везде ценник кусается. Власти не справляются с возложенными на них задачами. Они не могут ограничить рост цен на топливо, не могут разобраться с зарплатами, стабилизировать экономику, хотя постоянно это обещают.

- Как вы относитесь к тому, что люди начали протестовать против повышения цен на бензин?

- Весьма положительно отношусь. Но, если бы была какая-то информация, считаю, людей вышло бы гораздо больше.

Мне кажется, что власть не до конца осознает критичность ситуации. Им кажется, что все должны работать днем и ночью, чтобы была копейка заправиться. «Все должны работать» - вот их девиз, вот чего они добиваются. Они зажрались и не понимают, что у людей должна быть не только работа, но и свободное время, личная жизнь. Не будут люди работать день и ночь, не то уже время. Власти просто не осознают того, как озлоблены люди.

Вообще, мне кажется, что если на топливные протесты выйдет достаточное количество людей, то власти, само собой, наобещают с три короба, но это будет ненадолго. Они будут поднимать цены по-другому, иными схемами. Будут дорожать налоги, дорожный сбор, платные дороги, еще что-нибудь, потому, что у них есть план по обеспечению коммуникаций, дорожных работ, прочего. И на этот план нужна определенная сумма денег, которая, в любом случае, будет изыматься у населения. Поэтому смотреть надо шире, нежели чем протесты по топливу.

Потому, единственный вариант – белорусам нужно решиться и что-то сделать всем вместе. Всем. И, похоже, это время все ближе. Наверное, вся страна подтвердит мое мнение о том, что так больше продолжаться не может, это уже финиш.


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