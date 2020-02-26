В Польше тринадцатая пенсия будет выплачиваться на постоянной основе 5 26.02.2020, 17:25

Ее будут выплачивать каждый апрель.

Так называемая тринадцатая пенсия будет постоянным пособием. Об этом заявила министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малонг, сообщает «Польское радио».

«Эта пенсия будет выплачиваться в апреле, для ее получения не нужно будет подавать никаких заявок. Управление социального страхования будет выплачивать это пособие вместе с пенсией. Это своего рода благодарность за воспитание молодого поколения. Люди, которые перестают быть активными в профессиональном плане, продолжают жить, поэтому необходимость подобного пособия – очевидна», - сказала министр Малонг.

Напомним, вчера, 25 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает ежегодное пособие для пенсионеров в размере минимальной пенсии. В этом году оно составить 1200 злотых (около 285 евро).