Экономист: Это первая «нефтяная война» с РФ, которую Лукашенко проиграл 3 26.02.2020, 22:18

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Теперь у РФ есть механизм сделать ему больно.

Экономист Сергей Чалый в эфире «Еврорадио» прокомментировал согласие Беларуси получить компенсацию за «грязную нефть» на условиях России. В «Белнефтехиме» заявили, что надеются получить около 61 млн долларов, а сначала белорусская сторона говорила о гораздо больших цифрах.

«Я не очень понимаю, зачем это было нужно, — говорит Чалый. — Не понимаю, зачем было упираться два месяца для того, чтобы потом согласиться... Это очень плохо в том смысле, что в игре, кто первый моргнет, первыми моргнули мы. И теперь Россия будет знать, что у нее есть механизм сделать нам больно, а мы терпеть долго не можем».

Экономист считает, что, помимо экономических потерь, у Беларуси есть потери репутационные.

«Это первая «нефтяная война», или любая другая... газовая, энергетическая, в которой нам не удалось добиться ничего. Это впервые такое!»

Беларусь оказалась не готова к длительному конфликту, не имела достаточно больших запасов нефти для своих НПЗ, а Москва «впервые не повелась», подождала и в итоге победила, полагает экономист.