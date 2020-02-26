закрыть
27 февраля 2020, четверг, 0:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Экономист: Это первая «нефтяная война» с РФ, которую Лукашенко проиграл

3
  • 26.02.2020, 22:18
  • 2,881
Экономист: Это первая «нефтяная война» с РФ, которую Лукашенко проиграл

Теперь у РФ есть механизм сделать ему больно.

Экономист Сергей Чалый в эфире «Еврорадио» прокомментировал согласие Беларуси получить компенсацию за «грязную нефть» на условиях России. В «Белнефтехиме» заявили, что надеются получить около 61 млн долларов, а сначала белорусская сторона говорила о гораздо больших цифрах.

«Я не очень понимаю, зачем это было нужно, — говорит Чалый. — Не понимаю, зачем было упираться два месяца для того, чтобы потом согласиться... Это очень плохо в том смысле, что в игре, кто первый моргнет, первыми моргнули мы. И теперь Россия будет знать, что у нее есть механизм сделать нам больно, а мы терпеть долго не можем».

Экономист считает, что, помимо экономических потерь, у Беларуси есть потери репутационные.

«Это первая «нефтяная война», или любая другая... газовая, энергетическая, в которой нам не удалось добиться ничего. Это впервые такое!»

Беларусь оказалась не готова к длительному конфликту, не имела достаточно больших запасов нефти для своих НПЗ, а Москва «впервые не повелась», подождала и в итоге победила, полагает экономист.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип