Десять советов белорусам, как сделать автомобиль экономичнее 19 27.02.2020, 9:36

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Назло растущим ценам на топливо.

Бензин и дизельное топливо дорожают бодрым темпом "по копейке в неделю" - белорусы собираются на митинги под зданием "Белнефтехима", чтобы как-то повлиять на процесс. Но тщетно - представительно концерна заявляют, что плавное изменение цен продолжится, пишет abw.by.

Что остается делать простому белорусскому автовладельцу? Рост цен можно хотя бы отчасти компенсировать, сделав свою машину чуть экономичнее.

Сразу заметим, что одним из самых эффективных способов снижения расхода топлива (а это порядка 10-15%) является экономичный стиль вождения. Не менее эффективной может быть и оптимизация маршрутов. Но устоявшиеся водительские навыки с ходу не изменишь, а дорога "дом - работа - дом" может быть и так оптимизирована до предела. Остается еще один не менее важный фактор - технический. Вот о нем и поговорим!

Вообще, в зависимости от того, насколько текущее состояние автомобиля отличается от исходного, когда машина только прошла обкатку, разница в расходе может составлять от 3 до 10%. Причем как раз в сторону увеличения: улучшить экономичность довольно сложно, а вот ухудшить - проще простого. Поэтому в каждом пункте расскажем, как хотя бы вернуться к норме, а в идеале - достичь чуть большей экономичности.

Давление в шинах

Это известно из теории, а также проверено нами на практике: при снижении давления относительно рекомендованного расход топлива возрастает. Даже одно колесо, приспущенное на пару десятых бара, приводит к перерасходу на 1-1,5%. Так что для начала убедитесь в том, что с давлением в шинах все в порядке. Только ответственно подойдите к вопросу проверки: например, на некоторых АЗС манометры могут привирать.

Если же выставить на одну-две десятые бара больше рекомендованного значения, можно еще больше уменьшить сопротивление качению - и это даст дополнительную экономию. Но не увлекайтесь: давление сверх нормы снижает ресурс шин, ухудшает их амортизирующие свойства, ведет к уменьшению пятна контакта колеса с дорогой, а стало быть, к ухудшению сцепления со всеми вытекающими.

Размерность и вес колес

Это скорее вопрос на перспективу: чем больше колеса, тем они тяжелее, широкие шины имеют увеличенное сопротивление качению - все это в сумме также влияет на расход топлива. Если хотите экономить и здесь, во-первых, выбирайте из допускаемых размерностей более узкие шины, а также обращайте внимание на такой показатель шин, как экономичность, - на современных маркировках он присутствует. Соответственно и колесные диски лучше выбирать полегче, но не в ущерб их прочности, разумеется.

Аэродинамика кузова

Последние десятилетия аэродинамике автомобиля при его разработке уделяется пристальное внимание, и здесь для снижения коэффициента лобового сопротивления работают самые разные ухищрения. Улучшить заводской вариант без расчетов и проверок практически невозможно, а вот ухудшить - запросто. Загибайте пальцы: багажник на крыше - раз, перекладины на релингах - два, "мухобойка" на кромке капота - три, ветровики на окнах - четыре, "реснички" на фарах - пять, не "родной" спойлер - шесть. И так далее.

Не забудем и про банальное отсутствие предусмотренных конструкцией элементов кузова, начиная с декоративных решеток и заканчивая нижним пластиком, который часто со временем отрывается, болтается и теряется. Даже такие мелочи, как не "родные" колпаки на колесах, могут негативно отразиться на аэродинамике автомобиля. На городских скоростях все это не так критично, но на трассе вы будете сжигать часть топлива вхолостую.

Состояние тормозной системы

Как правило, подклинивание направляющих суппортов или закоревшие тросы "ручника" становятся очевидной проблемой, только когда автомобиль заметно сдерживается в движении или во время очередного обслуживания обнаруживается неравномерный либо ускоренный износ колодок. На деле же "прихватывание" тормозов может иметь место постоянно, просто вы этого не замечаете. Надо ли говорить, что двигателю будет требоваться дополнительная энергия для раскрутки вечно притормаживающих колес? Так что убедитесь в том, что с тормозами все хорошо. Это касается и довольно свежей техники: по большому счету тут все зависит не только от конструкции тормозов и применяемых деталей, но также и от своевременности и качества обслуживания тормозной системы.

Углы установки колес

Схождение колес также сказывается на свободном выбеге. При суммарном схождении более градуса (в "плюс" или "минус") перерасход топлива на легковом автомобиле может достигать порядка 0,1-0,2 л на 100 км, на микроавтобусах - запросто превышать и 0,5 л, что, согласитесь, уже ощутимо. Вот вам еще один аргумент в пользу периодической проверки углов установки колес!

Лишний вес

Для легкового автомобиля, тем более малолитражного, лишние 30-40 кг уже приличный вес, который может прибавить к расходу дополнительные 1-2%. Между тем, если собрать все те вещи, что раскиданы по салону и багажнику, у рядового автолюбителя запросто может выйти 15-20 кг, а у знатного "барахольщика" - все 25-30 кг. Так что избавляйтесь от ненужных вещей, заодно и динамику чуть улучшите.

"Правильное" топливо

Экономичность двигателя в принципе зависит от качества топлива и наличия в нем специальных присадок. В случае с дизелем остается лишь выбирать место заправки и вариант "с присадками" или "без". А вот у владельцев бензиновых автомобилей еще имеется выбор октанового числа - от 92 до 100 единиц. Теоретически на высокооктановом топливе двигатель должен быть экономичнее, однако на практике на реальный расход влияет не только конструкция двигателя, но и его настройки, а также используемые режимы движения. Так что "экономичность" того или иного сорта топлива стоит определять в каждом конкретном случае экспериментальным образом. А после этого посчитать, что в итоге выгоднее: меньший расход или более низкая стоимость топлива (это же касается и обещающих экономию присадок). В общем, здесь все индивидуально.

И масло "пожиже"

Не секрет, что от применяемого моторного масла также зависит экономичность двигателя. Здесь, пожалуй, следует ориентироваться на независимые сравнительные тесты (если там есть предпочитаемые вами марки масел). Если выбираете из нескольких продуктов от одного производителя, руководствуйтесь его рекомендациями и позиционированием. Теоретически большую экономичность должно обеспечивать масло с малой вязкостью, но в любом случае при выборе необходимо вписываться в спецификации автопроизводителя.

Свечи, воздушный фильтр

Состояние воздушного фильтра и свечей зажигания (в случае с бензиновым двигателем) также напрямую влияет на экономичность двигателя. Впрочем, не только состояние, но и качество этих "расходников". Так что, переплачивая за бренд, вы по идее компенсируете эти затраты за счет экономии на топливе.

Техническое состояние двигателя

Эффективность работы двигателя (считай, его топливная экономичность) зависит от множества составляющих, начиная с компрессии и заканчивая температурным режимом. Поэтому общее техническое состояние ДВС, а также корректная работа его систем (охлаждения, смазки, впуска и выпуска, подачи топлива, зажигания и т.д.) оказывают прямое влияние на расход. Например, зависание термостата в открытом положении не позволяет двигателю выйти на рабочую температуру, а этот режим экономичным никак не назовешь. Выход из строя лямбда-зонда в лучшем случае приводит к переходу системы в аварийный режим ("по таблице"), в худшем - к смесеобразованию на основании искаженных данных, то есть к движению на слишком богатой или, наоборот, переобедненной смеси, что также ведет к повышенному расходу топливу.

Наш вердикт

Возможно, каждая из этих составляющих по отдельности не даст большого эффекта, но в сумме все факторы обеспечивают как раз те самые 10-15%. Впрочем, заняться автомобилем и привести его в порядок стоит не только ради экономии топлива, ведь многое из названного влияет на ресурс отдельных узлов и агрегатов. Так, своевременная проверка углов установки колес сохранит ваши шины, правильный выбор ГСМ и "расходников" продлит жизнь мотору, о своевременном обслуживании тормозов и говорить не приходится. Причем, повторимся, многие пункты касаются не только старых машин, а актуальны и для "свежих" автомобилей.