CМИ: Глава РПЦ Кирилл, похоже, провалил задание 3 27.02.2020, 12:29

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Cателлитов Москвы миру показал, а отобрать автокефалию ПЦУ — не смог.

Российская церковь не смогла потеснить Вселенский патриархат с позиции "первого среди равных". На встречу с главой РПЦ Кириллом в Амман (Иордания) приехали только трое глав других православных церквей. То есть, Москва переоценила свое влияние на православный мир. Что это значит - разбиралась liga.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. С ноября прошлого года РПЦ разными способами пыталась собрать на встречу в иорданском Аммане своих сателлитов, рассчитывая на присутствие хотя бы половины церквей. Однако в итоге прибыли только четыре предстоятеля из 15: иерусалимский патриарх Феофил, руками которого и была организована встреча, сербский патриарх Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, и сам глава РПЦ. Еще две церкви, румынская и польская, прислали в Амман своих представителей (но не глав).

"Надежды у РПЦ были на гораздо большее количество участников в Аммане", - сказал доктор философских наук, архимандрит Кирилл Говорун. Но церкви одна за другой отказывались ехать, давая понять: собирать такие встречи - прерогатива Вселенского патриархата, а никак не Кирилла. "Он собирается создать раскол. Он хочет быть первым. Он никогда не будет первым", - заявлял кипрский архиепископ Христосом.

У тех, кто приехал в Амман, кроме демонстрации близости к РПЦ были и личные интересы. Например, на встрече обсуждалась церковная ситуация в Македонии и Черногории, а это очень болезненный вопрос для Сербии. Иерусалимская церковь использовала один из абзацев коммюнике, чтобы подчеркнуть благодарность королю Иордании за "содействие межконфессиональному диалогу".

В РПЦ заявили, что отсутствие глав церквей Москве, мол, не помеха: на Критский собор, созванный Константинополем в 2016 году, тоже "не все поехали". Это отчасти правда: поехали 10 из 14 глав. Но все-таки большинство.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Главной задачей РПЦ на встрече в Аммане было осудить томос для ПЦУ; сколотить коалицию против Константинополя; перенести Вселенский патриархат в Москву. Участие большего количества глав церквей добавило бы встрече вес. Ранее богослов Илья Бей говорил журналистам: "Они будут раздувать щеки, называя себя самой крупной поместной церковью в мире, самой богатой и независимой, чтобы провозгласить себя первыми".

Глава отдела внешних связей РПЦ Иларион перед встречей дал дерзкое интервью российскому Интерфаксу. Он считает, что Константинополь "вторгся в чужие пределы" (имеется в виду Украина), начал перекраивать границы церквей и "предоставлять автокефалию кому вздумается".

Патриарх Варфоломей показал, что мириться с этим не намерен. Он написал как минимум два письма патриарху Феофилу, оба - в жестком тоне: "Мы не можем понять, как вы не замечаете или даже игнорируете масштабы негативных последствий этой инициативы". Второе письмо было обнародовано накануне встречи, 25 февраля.

Это очень интересный документ, отметил Говорун. Каждая фраза и каждое слово откалиброваны. Видно, что над текстом тщательно работали, и не только иерархи, но и ученые. Из письма следует, что встреча в Аммане не соответствует ни одному из известных канонических форматов. "Вполне в духе времени, можно говорить о гибридности амманского форума", - считает он.

Первый итог встречи в Аммане: раскола не вышло. "И это было понятно заранее. Когда из-за автокефалии ПЦУ отношения с Константинополем не разорвала ни одна православная церковь, кроме собственно Москвы. На радикальные шаги другие церкви не пойдут. Они могут на уровне риторики быть недовольными, но это не означает реального раскола", - говорит о результатах встречи религиовед Горевой.

Второй итог: обозначилась коалиция РПЦ. Кроме реально присутствовавших на встрече Сербии, Чехии и Иерусалима, Горевой относит сюда антиохийского патриарха, который в целом поддерживает политику РПЦ, но он не приехал из-за конфликта с Иерусалимом.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Уже поздно вечером в среду было обнародовано коммюнике встречи. На план-максимум, при котором участники открыто осудили бы Варфоломея за томос ПЦУ, Россия не пошла. "Первое впечатление от прочтения: оно достаточно компромиссное и допускает разную трактовку событий в православном мире", - отмечает архимандрит Говорун.

Из позитивного. Первый вывод: в коммюнике говорится, что схизма (раскол) в православном мире приближается, но сейчас ее нет. Второй вывод: нигде, подчеркивает Говорун, не сказано, что Константинополь не имел права давать томос Православной церкви Украины. Нигде также не упоминается, что Константинополь вообще не имеет права на те прерогативы, которыми пользуется. Подчеркнута роль Вселенского патриархата как первого в чине среди всех церквей. Москва это подписала, несмотря на разрыв отношений с Константинополем.

Из негативного. "Я думаю, конечно, это было настояние Москвы, - чтобы вопрос автокефалии ПЦУ сделать открытым", - считает Говорун. То есть с точки зрения Константинополя вопрос давно закрыт: томос выдан, к автокефалии вопросов нет. Москва в коммюнике пытается подвести к тому, что это не окончательное решение, и процесс автокефалии не завершен, так что его надо обсуждать дальше.

Однако сам формат встречи, без участия Константинополя и большинства православных церквей мира, ни к чему не обязывает. "Это коммюнике - просто декларация. Его подписала даже не половина церквей, а чуть больше трети (если считать Румынию и Польшу)", - отметил Горевой.

В ПЦУ заявили, что если для участников встречи в Аммане автокефалия украинской церкви - это не пустые разговоры, то ПЦУ только за и не раз сама призывала к диалогу. Если же настоящая цель РПЦ - отобрать автокефалию, то это путь в никуда, который только подрывает ее авторитет.

На данный момент полноценно автокефалию Православной церкви Украины признали Константинопольская православная церковь (6 января 2019 года), Александрийская православная церковь (8 ноября) и Элладская православная церковь (12 октября). Но теперь ничто не мешает церквям продолжить этот процесс. По мнению митрополита Киевского и всея Украины Епифания, в этом году ПЦУ признают еще несколько церквей.