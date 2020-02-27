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Ученые создали устройство, позволяющее понимать кошачий язык

  • 27.02.2020, 12:42
Ученые создали устройство, позволяющее понимать кошачий язык

Переводчик способен распознавать кошачьи эмоции.

Японская компания разработала устройство, позволяющее понимать мяуканье кошек. Об этом пишет nv-online.info.

Совместно со специалистами Японского института акустики специалисты компании разработали кошачий электронный переводчик.

«Он снабжен совмещенным с микрофоном экраном на жидких кристаллах, на котором появляется письменный перевод звуков, издаваемых кошками. Для словарного запаса использовались образцы мяукания сибирских и американских короткошерстных пород кошек, и, кроме того персов», — говорится в сообщении.

Переводчик способен распознавать в общих чертах кошачьи эмоции в каждом звуке, сообщая человеку, когда кошка испытывает удовольствие, раздражение или безразличие.

Были определены наиболее типичные варианты звуков, которые аппарат превращает в короткие фразы: «Надоело!», «Отлично!», «Очень приятно» и т. д.

Переводчик помещается в небольшой сумочке и стоит чуть более 100 долларов.


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