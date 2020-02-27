В Германии появилась «анти-Грета» 10 27.02.2020, 15:37

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19-летняя девушка критикует шведскую экоактивистку и отрицает масштабы изменения климата.

В Германии набирает популярность 19-летняя YouTube-блогер Наоми Зайбт, которую называют «анти-Гретой» за критику шведской экоактивистки Греты Тунберг, пишет Esquire.

Как сообщает The Guardian, Наоми Зайбт собирается выступить на этой неделе на крупнейшей политической Конференции консерваторов США (Conservative Political Action Conference или CPAC), где будут такие спикеры, как Дональд Трамп, вице-президент США Майк Пенс и другие политики.

Наоми Зайбт стала записывать ролики на YouTube с мая 2019 года. На видео она осуждает «истерию» и «панику» вокруг вопроса изменения климата, считая, что все заявления о его вреде для человечества сильно преувеличены. Девушка называет позицию экоактивистов «отвратительной античеловеческой идеологией» и даже использует коронную фразу Греты Тунберг «Как вы смеете?» в отношении немецких СМИ, которые пишут про экодвижение.

При этом Наоми не спорит с тем, что из-за парниковых выбросов планета становится теплее, но, по ее мнению, ученые и активисты преувеличивают масштабы проблемы. По словам Наоми, она не хочет, чтобы люди паниковали, а хочет, чтобы они думали.

Самой Зайбт прозвище Анти-Грета не нравится, поскольку она считает себя самостоятельной личностью со своими мыслями, а не марионеткой в руках экоскептиков.

«Всем привет! Меня зовут Наоми Зайбт, и я новый член Heartland Institute. У меня есть для вас отличные новости: конца света из-за изменений климата не будет. На самом деле, через 12 лет мы всё ещё будем здесь, будем фотографировать на наш девятнадцатый айфон, твитить про президента и обсуждать последние звездные сплетни», — говорит девушка на видео.

Наоми Зайбт называет себя членом аналитического центра Heartland Institute, который некоторые СМИ связывают с Белым домом и действующим президентом США Дональдом Трампом.

Центр Heartland Institute занимается отрицанием климатических изменений и развенчанием мифов экоактивизма. В 1990-е годы Heartland Institute сотрудничал с табачной компанией Philip Morris и распространял информацию о том, что курение табака не влияет на развитие рака легких.