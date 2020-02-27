закрыть
27 февраля 2020, четверг, 21:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Ученые нашли пригодную для жизни планету

4
  • 27.02.2020, 20:01
  • 1,908
Ученые нашли пригодную для жизни планету
Фото: ESA/Hubble
Экзопланета K2-18b располагается в 124 световых годах от Земли

Атмосфера этого небесного тела может более чем наполовину состоять из водяного пара.

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании, установили, что на планете K2-18b, которая находится вне Солнечной системы и располагается в 124 световых годах от Земли, могут быть все условия для существования жизни земного типа, пишет korrespondent.net со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.

Британские астрофизики уверены, что на K2-18b есть и жидкая вода, и температура, подходящая для появления жизни.

Экзопланета имеет радиус в 2,6 раза больше и массу в 8,6 раз больше, чем у Земли.

Планета была открыта пять лет назад с помощью орбитального телескопа Kepler.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш