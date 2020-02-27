Ученые нашли пригодную для жизни планету 4 27.02.2020, 20:01

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Фото: ESA/Hubble

Экзопланета K2-18b располагается в 124 световых годах от Земли

Атмосфера этого небесного тела может более чем наполовину состоять из водяного пара.

Ученые из Кембриджского университета в Великобритании, установили, что на планете K2-18b, которая находится вне Солнечной системы и располагается в 124 световых годах от Земли, могут быть все условия для существования жизни земного типа, пишет korrespondent.net со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.

Британские астрофизики уверены, что на K2-18b есть и жидкая вода, и температура, подходящая для появления жизни.

Экзопланета имеет радиус в 2,6 раза больше и массу в 8,6 раз больше, чем у Земли.

Планета была открыта пять лет назад с помощью орбитального телескопа Kepler.