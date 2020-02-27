В Беларуси хотят создать базу со всеми доходами населения 9 27.02.2020, 22:31

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иллюстрационное Фото: Вадим Замировский

Зачем?

Министерство по налогам и сборам по-прежнему настаивает, чтобы в Беларуси создали новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Сейчас налоговики обсуждают этот вопрос с Советом по развитию предпринимательства — не повлияет ли создание базы на финансовые издержки бизнеса. Об этом сообщается на сайте совета. Ранее предполагалось, что эту базу запустят с 1 января 2019 года, но позже ее старт перенесли на начало 2021 года, пишет tut.by.

Налоговики предлагают ввести расширенную базу по доходам граждан на основе системы государственного социального страхования. То есть чтобы наниматели передавали информацию обо всех доходах работников в ФСЗН. Налоговая хочет включать в базу данные обо всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и др.).

Сейчас бизнес просит власти проанализировать, не повлечет ли создание такой базы дополнительные финансовые издержки.

«В настоящее время сведения об основной массе доходов работающих граждан представляются нанимателями и аккумулируются в ФСЗН. Из различных источников информация о доходах населения поступает и в Министерство по налогам и сборам, — отмечают в Совете по развитию предпринимательства. — Таким образом, государственные органы обладают достаточными сведениями об уровне доходов граждан страны, на основе которых можно судить о праве на получение безналичной жилищной субсидии».

Предполагалось, что база будет использоваться для предоставления населению безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, а также для «комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет».

В совете считают, что «формированию централизованного информационного ресурса должен предшествовать анализ прогнозируемых последствий с позиций влияния на рост временных и финансовых издержек субъектов бизнеса».

Так зачем налоговикам еще одна база, если у них и так хватает информации о доходах населения?

Налоговики ранее подтверждали, что и сейчас обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения. При этом, по словам министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, существует одна проблема: эти данные разрозненны.

Он приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».

— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.

Налоговики пытаются протолкнуть идею с созданием базы как минимум с 2018 года. Предполагалось, что ее запустят с 1 января 2019 года, но позже запуск перенесли на начало 2021 года.

В 2019 году налоговики пытались «протолкнуть» идею создания базы с расширенной информацией по доходам населения на общественно-консультативных советах при МНС и Минтруда.

На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.

В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.