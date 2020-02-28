«Черный лебедь» для Путина уже взмахнул крыльями 4 Александр Кушнарь

28.02.2020, 9:17

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Российская экономика, надутая исключительно нефтью и газом, начинает таять буквально на глазах.

В случае сохранения нынешней тенденции распространения коронавируса мы в самое ближайшее время увидим, как российская экономика, надутая исключительно нефтью и газом, начнет таять буквально на глазах – вслед за всем остальным, что еще не успело скукожиться в этой стране раздутых величин. Санкции покажутся мелким штрафом за переход в неположенном месте. Знаете, что я скажу тем, кто в последние годы – с момента аннексии Крыма – твердил про "черного лебедя" с упертостью юродивого монаха на городских площадях? Что если бы речь шла об акциях на фондовой бирже, то этот аскет стал бы миллиардером, словно участник "большой игры на понижение" в кризис 2008 года: тогда на волне массовых банкротств лишь нескольким аутистам удалось обернуть катастрофу в свою личную пользу.

"Черный лебедь" уже взмахнул крыльями, умыкая солнце. Падающие вслед за ценой Brent российские биржевые и дешевеющий рубль – это только начало. Если вакцина против уханьского оружия массового поражения не появится в ближайшие месяцы, есть большая вероятность того, трейдеры продолжат бежать из высокорискованных российских активов. Доверие к России не то, что отсутствует. Нет. Такая оценка была бы слишком оптимистичной. На самом деле Россия – это изгой-агрессор с репутацией изобретателя международной машины лжи. Теперь эта машина обернется против нее: вне зависимости от того, какова реальная ситуация с коронавирусом в России, инвесторы панически начнут выводить свои вложения из этой инфернальной клоаки, опережая друг друга в стремлении не потерять последнее.

Капиталист может быть аморален, но никогда не может быть глуп. Достопочтенный немец, француз, итальянец и австриец вкладывается в Россию не из любви к Путину, а из-за выгодной процентной ставки. Они, конечно, могут не испытывать эмпатии к украинцам, грузинам и сирийцам, могут ходить на эфиры RT и могут рассказывать про необходимость диалога с кремлевским тираном – но ровно до тех пор, пока это не угрожает их личным интересам. Теперь, когда "китайская" чума забирает без разбора нищих и вице-президентов, для коммерсантов значение будет иметь только один вопрос – вопрос о том, можно ли верить заявлениям тех или иных властей. Российским властям не верят даже сами ее представители.

Популистская брехня, которая в последние годы косит одну страну за другой, в периоды планетарных катастроф теряет свою привлекательность, уступая место запросу на истину – истину, от которой зависит не просто ваше богатство, а вся ваша жизнь. Жизнь или смерть. К заявлениям профессионалов снова начинают прислушиваться, а на словоблудие манипуляторов вновь вырабатывается здоровый рвотный рефлекс. Преждевременная кончина – это не та цена, которую обыватель готов платить за развлечение в виде политической клоунады. Деньги начинают перемещаться из регионов с "духовными скрепами" в регионы с работающими законами и развитой наукой. Из стран, практикующих антисанитарию и захваты иностранных территорий, в страны со средней зарплатой в три тысячи евро. Из обществ, занимающихся массовыми убийствами внутри и вовне, в общества, где человеколюбие и высокоразвитая медицина – норма, а не исключение.

Людоеды вроде Владимира Путина мгновенно утрачивают свою воспетую в немецких таблоидах "влиятельность". Интерес к их смехотворным запросам на "геополитическое доминирование" улетучивается по мере роста числа зараженных. Кремлевский тиран мечется по вокзалу, тщась попасть в уходящий поезд, тогда как людская масса сбивает с ног вчерашнего кумира и бездушно затаптывает – так, как это всегда происходит в моменты массовых психозов толпы, участники которой лезут друг другу на головы в попытке спасти свою собственную шкуру. Зато внезапно выясняется, что небольшая по размерам Литва, к которой Москва десятилетиями относилась с нескрываемым пренебрежением, оказывается на порядки безопаснее России с точки зрения превентивных мер против вируса.

За прошедшие годы все могли убедиться, что Россия хороша только в одном деле – в производстве смерти. Мы не ожидаем от нее не то, что изобретения вакцины – этим занимаются ненавистные Кремлю Соединенные Штаты, – а хотя бы слова правды: мы понятия не имеем, действительно ли в России, граничащей с большим количеством азиатских стран, включая тот же Китай, нет фактически ни одного случая новой болезни. Но не будет и сочувствия к российским властям: никто не забудет про неизбирательные бомбардировки в духе Второй Мировой войны, которые обрушивают на головы детей Идлиба российские "воздушно-космические силы". Напротив, все будут сторониться России – хотя бы из чувства самосохранения: реакция на русского будет подобна реакции на азиата, но не потому, что русский – это этнически обусловленный источник болезни (как этот же гражданин КНР), а потому, что он попросту родом из среды с низкими санитарными стандартами.

Вы можете не страдать политизированностью. Вы даже можете не знать, где находится Россия на географической карте мира. Вы просто где-то слышали, что эта страна оккупировала Украину, Грузию, Молдову и Сирию, убила несколько десятков тысяч людей, сбила гражданский лайнер и вмешалась в выборы. Этих общих представлений, почерпнутых из Washingtion Times и Süddeutsche Zeitung, будет достаточно, чтобы понять, куда вам точно не следует обращать взоры в дни, когда в небе замаячил силуэт "Меланхолии".

Самое время пересмотреть этот шедевр фон Триера.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»