БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения из-за коронавируса 28.02.2020, 10:38

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Именно там учится иранский студент, которого госпитализировали.

Коронавирус выявили у студента БНТУ. И весь вуз переводят на индивидулаьную программу обучения. Об этом сегодня сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает tut.by.

— Вуз, в котором мы выявили носительство вируса, переводится на индивидуальную программу обучения и мы разобщаем потоки пациентов, — сказал министр здравоохранения.

Напомним, 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.