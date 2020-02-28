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В Украине планируют начать строительство европути к Польше в этом году

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  • 28.02.2020, 18:14
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В Украине планируют начать строительство европути к Польше в этом году

Новый европуть позволит пассажирам добираться со Львова в европейские страны без пересадок.

"Укрзалізниця" планирует в этом году начать строительство узкой колеи по европейским стандартам в направлении Мостицкая – Скнилов. Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики АО "Укрзалізниця" Антон Саболевский, сообщает пресс-служба "УЗ".

По словам представителя "Укрзалізниці", строительство колеи, соответствующей европейским стандартам, позволит пассажиру сесть на поезд во Львове и без пересадок добраться европейских стран.

Также Саболевский сообщил о намерении "Укрзалізниці" начать электрификацию направления Ковель – Изов. Реализация проекта позволит наращивать объемы перевозок со странами ЕС, в частности перевозки грузов широкой колеей в Польшу. Также благодаря внедрению электротяги будут снижены операционные расходы компании.

Кроме того, уже объявлен тендер на модернизацию направлении Долинская – Николаев. В "Укрзалізниці" планируют электрифицировать этот участок до 2023 года, а Николаев – Колосовка – до 2024 года.

Европейская колея – железнодорожная колея шириной 1435 мм, которая условно считается мировым стандартом колеи в железнодорожном транспорте. В Украина стандарты колеи отличаются от европейских, что затрудняет осуществление прямых железнодорожных рейсов.

В Украине построена только одна колея европейского образца, соединяющая украинский город и ЕС, она проложена из Мукачево. В 2018 году по ней запустили поезд сообщением Мукачево-Будапешт.


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