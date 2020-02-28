Пассажир самолета, которым прилетел студент с коронавирусом: Рейс был полный 28.02.2020, 22:00

1,921

иллюстрационное Фото

Полет осуществлялся на Boeing 737−5Q8, он может перевозить от 126 до 132 человек.

22 февраля, в 7.10 утра, в минском аэропорту приземлился самолет, который вылетел из Баку. Как стало известно сегодня, на борту был заболевший коронавирусом студент из Ирана. Он сейчас в Минской инфекционной больнице, пишет tut.by.

— Сегодня утром приехал на работу, почитал новости и узнал про коронавирус. Хочу прямо сейчас сдать анализы, как это можно сделать? Чувствую себя хорошо, температуры нет, но я читал, что коронавирус может никак не проявляться. У меня маленькая дочка и немного опасаюсь, — рассказывает минчанин Виктор.

Утро пятницы 28 февраля началось с официального заявления Минздрава: тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он прилетел из Баку в Минск 22 февраля.

В тот день был только один рейс в 4.35 утра — и именно им летел Виктор.

— Я возвращался из командировки, самолет был небольшой, но пустых мест не было. Думаю, в самолете был не один иранец, был смешанный рейс, из них половина белорусов, — говорит Виктор.

Виктор обратился в Минскую инфекционную больницу, сдал анализ и его госпитализировали.

— Пока на неопределенное время. В течение суток должны быть готовы результаты, — уточняет пассажир рейса Баку — Минск.

Еще один мужчина, который летел этим же рейсом, также связался с больницей. В беседе с журналистами он рассказал, что чувствует себя отлично, но переживает.

— Я многодетный отец, дома пятеро детей и внучка, мало ли. В инфекционной больнице ответили, что анализ можно не сдавать, если почувствую себя плохо, нужно обращаться в поликлинику по месту жительства. Но я волнуюсь, завтра пойду и платно сдам анализы, — добавляет Автандил.

Полет осуществлялся на Boeing 737−5Q8, он может перевозить от 126 до 132 человек (зависит от компоновки салона). Плюс — экипаж.

«Белавиа» ситуацию не комментирует, а в аэропорту Гейдара Алиева в Баку сообщили, что авиасообщение с Ираном не прервано, самолеты улетают и прилетают по расписанию.